Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Йоахим Круль
Йоахим Круль
Joachim Król
О персоне
Фильмография
Йоахим Круль
Joachim Król
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 июня 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Биография Йоахима Круля
Родился 17 июня 1957 года. Херне, ФРГ (Германия).
Развернуть
Фильмография Йоахима Круля
Порядок превыше всего
комедия
2021, Германия
7.0
Убийства по открыткам
драма, детектив
2020, Великобритания / США
5.0
Как назло Сибирь
комедия
2012, Германия / Россия
6.0
Том Сойер
семейный, приключения
2011, Германия
5.0
Генрих Наваррский
биография, драма, военный
2010, Германия / Франция / Австрия / Испания
5.0
Друзья навсегда
анимация, семейный
2009, Германия / Франция / Италия
4.0
Принцесса и воин
драма, мелодрама
2000, Германия
7.0
Все фильмы
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»