Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Председатель
Постер фильма Председатель
Постер фильма Председатель
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 5.6
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Председатель

Председатель

The Chairman 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Американские и русские спецслужбы полагают, что китайцы открыли фермент, который нивелирует влияние климата на развитие растений. Если это так, то правительства слаборазвитых стран, в которых голодает до 90% населения, узнав о ферменте, на коленях поползут в Пекин. Чтобы предотвратить это, две страны объединяют усилия. Ученый Хетеуэй соглашается на участие в операции, ему вживляют «жучок». Американцы следят за всеми передвижениями и контактами Хетеуэя. Его принимает сам председатель Мао…
Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1969
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 25 июня 1969
Дата выхода
25 июня 1969 США
12 сентября 1969 Франция
Бюджет $4 915 000
Производство APJAC Productions, Twentieth Century-Fox Productions, Twentieth Century Fox
Другие названия
The Chairman, L'homme le plus dangereux du monde, La sombra del zar amarillo, The Most Dangerous Man in the World, 0 (Zero) no kesshi-ken, 0の決死圏, A Grande Ameaça, A vezér, Apostoli stin Kina tou Mao, Çin'in Esrarı, Conducătorul, De gevaarlijkste man in de wereld, De lange gele schaduw, Den gula skuggan, Der gefährlichste Mann der Welt, La lunga ombra gialla, Mannen från Peking, Mies Pekingistä, Missão na China Vermelha, Najniebezpieczniejszy człowiek świata, O kitrinos tsaros, Verdens farligste mand, Председатель, Председателят
Режиссер
Дж. Ли Томпсон
В ролях
Грегори Пек
Грегори Пек
Энн Хейвуд
Артур Хилл
Алан Доби
Конрад Яма
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Председатель
Отстрел 6.2
Отстрел (1971)
Золото Маккенны 7.5
Золото Маккенны (1969)
Отрезанные от мира 5.9
Отрезанные от мира (1969)
Модельерша 6.8
Модельерша (1957)
Солдат в юбке 7.0
Солдат в юбке (1949)
Пушки острова Наварон 7.5
Пушки острова Наварон (1961)
Жажда смерти 4: Наказание 5.5
Жажда смерти 4: Наказание (1987)
Долина решимости 7.3
Долина решимости (1945)
Битва за планету обезьян 5.5
Битва за планету обезьян (1973)
Завоевание планеты обезьян 6.1
Завоевание планеты обезьян (1972)
Тигровая бухта 7.5
Тигровая бухта (1959)
Убить пересмешника 7.8
Убить пересмешника (1962)

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 15 голосов
5.6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Shelby Слушай, Хэтэуэй, это не дружеская миссия. Россия нам помогает — но в определённых рамках. С Китаем всё проще. Китай просто нас не любит.
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Его любили в первых сезонах, а потом устали: самый раздражающий персонаж «Сватов» — не Женька, не Валя и не Будько
3 свежих российских сериала, которые уже можно посмотреть полностью: идеальны, чтобы разгрузить мозг в выходные
Если понравился «Оппенгеймер», посмотрите 8-серийную драму о создании советского ядерного оружия: одна из последних ролей Евгении Брик
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше