Американские и русские спецслужбы полагают, что китайцы открыли фермент, который нивелирует влияние климата на развитие растений. Если это так, то правительства слаборазвитых стран, в которых голодает до 90% населения, узнав о ферменте, на коленях поползут в Пекин.
Чтобы предотвратить это, две страны объединяют усилия. Ученый Хетеуэй соглашается на участие в операции, ему вживляют «жучок». Американцы следят за всеми передвижениями и контактами Хетеуэя. Его принимает сам председатель Мао…
СтранаСША / Великобритания
Продолжительность1 час 33 минуты
Год выпуска1969
Премьера онлайн23 февраля 2021
Премьера в мире25 июня 1969
Дата выхода
25 июня 1969
США
12 сентября 1969
Франция
Бюджет$4 915 000
ПроизводствоAPJAC Productions, Twentieth Century-Fox Productions, Twentieth Century Fox
Другие названия
The Chairman, L'homme le plus dangereux du monde, La sombra del zar amarillo, The Most Dangerous Man in the World, 0 (Zero) no kesshi-ken, 0の決死圏, A Grande Ameaça, A vezér, Apostoli stin Kina tou Mao, Çin'in Esrarı, Conducătorul, De gevaarlijkste man in de wereld, De lange gele schaduw, Den gula skuggan, Der gefährlichste Mann der Welt, La lunga ombra gialla, Mannen från Peking, Mies Pekingistä, Missão na China Vermelha, Najniebezpieczniejszy człowiek świata, O kitrinos tsaros, Verdens farligste mand, Председатель, Председателят