Жажда смерти 4: Наказание, 1987

От сильной дозы наркотиков погибает дочь приятельницы архитектора Пола Керси. Пытаясь выйти на основных поставщиков наркотиков, он убивает мелкого торговца кокаином. Дома его ждет записка с текстом: «Я знаю, это сделали вы», - и предложение встретиться. По указанному адресу герой знакомится с немолодым человеком, чья дочь также погибла от наркотиков и который тоже мечтает отомстить мафии.

Он снабжает Пола информацией и оружием. После уничтожения двух банд торговцев наркотиками Пол вдруг узнает, что его «благодетель», - убитый горем вдовец и отец, - на самом деле крупнейший воротила в наркомафии, руками Керси расправившийся со своими конкурентами...