Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Жажда смерти 4: Наказание
Киноафиша Фильмы Жажда смерти 4: Наказание
Death Wish 4: The Crackdown

Жажда смерти 4: Наказание, 1987

1987 / США
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

От сильной дозы наркотиков погибает дочь приятельницы архитектора Пола Керси. Пытаясь выйти на основных поставщиков наркотиков, он убивает мелкого торговца кокаином. Дома его ждет записка с текстом: «Я знаю, это сделали вы», - и предложение встретиться. По указанному адресу герой знакомится с немолодым человеком, чья дочь также погибла от наркотиков и который тоже мечтает отомстить мафии.

Он снабжает Пола информацией и оружием. После уничтожения двух банд торговцев наркотиками Пол вдруг узнает, что его «благодетель», - убитый горем вдовец и отец, - на самом деле крупнейший воротила в наркомафии, руками Керси расправившийся со своими конкурентами...

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 11 июня 1987
Режиссер
Дж. Ли Томпсон
В ролях
Чарльз Бронсон
Джон П. Райан
Перри Лопес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жажда смерти 4: Наказание 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Приложение киноафиши