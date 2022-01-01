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Рыцарь кубков Рыцарь кубков
Киноафиша Фильмы Рыцарь кубков Рыцарь кубков, 2015: актеры и роли
Knight of Cups Рыцарь кубков 2015 / США
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Рыцарь кубков, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Терренс Малик Терренс Малик Terrence Malick
В ролях
Кристиан Бэйл Кристиан Бэйл Christian Bale Натали Портман Натали Портман Natalie Portman Тереза Палмер Тереза Палмер Teresa Palmer Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт Cate Blanchett Изабель Лукас Изабель Лукас Isabel Lucas Джо Манганьелло Джо Манганьелло Joe Manganiello Антонио Бандерас Антонио Бандерас Antonio Banderas Уэс Бентли Уэс Бентли Wes Bentley Юэль Киннаман Юэль Киннаман Joel Kinnaman Имоджен Путс Имоджен Путс Imogen Poots
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