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Фильмы в прокате в Хабаровске

Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Майкл
Майкл Масштабный музыкальный байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне
биография, драма, музыка, исторический 2026, США
8.0
Билеты
Закулисье реальности
Закулисье реальности Продавец мебели попадает в загадочный лабиринт. Фильм на основе городской легенды и крипипасты
ужасы, фантастика 2026, США
7.0
Билеты
Грязные деньги
Грязные деньги Боевик Гая Ричи об элитном отряде наёмников
боевик, триллер 2025, Великобритания / США
7.0
Билеты
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! Российская комедия о псе Дэни, котике Мэни и их хозяевах
комедия 2026, Россия
0.0
Билеты
Обсессия
Обсессия Заветное желание влюбленного парня сбывается, но оборачивается кошмаром. Мистический хоррор о невероятной любви
ужасы 2025, США
7.0
Билеты
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 Миранда Пристли и Энди Сакс возвращаются. Сиквел культовой комедийной драмы о модной журналистике
комедия, драма 2026, США
7.0
Билеты
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу Полнометражные приключения Дина Джарина и его милейшего подопечного
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный 2026, США
7.0
Билеты
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком Единая версия знаменитой дилогии Квентина Тарантино с дополнительными анимационными сценами
боевик, криминал, триллер 2006, США
8.0
Билеты
Коммерсант
Коммерсант Преуспевающий московский банкир оказывается за решеткой. Пронзительная драма с Александром Петровым
драма, экранизация 2026, Россия
7.0
Билеты
День рождения
День рождения Магнат Уиллем Дефо устраивает вечеринку на собственном острове. Напряженная драма о власти, любви и свободе
драма 2025, Греция / Нидерланды / Испания
5.0
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