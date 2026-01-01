Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «День разоблачения»
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Фильмы в прокате в Хабаровске
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Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Майкл
Масштабный музыкальный байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
8.0
Билеты
Закулисье реальности
Продавец мебели попадает в загадочный лабиринт. Фильм на основе городской легенды и крипипасты
ужасы, фантастика
2026, США
7.0
Билеты
Грязные деньги
Боевик Гая Ричи об элитном отряде наёмников
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
7.0
Билеты
Дени и Мэни в кино!
Российская комедия о псе Дэни, котике Мэни и их хозяевах
комедия
2026, Россия
0.0
Билеты
Обсессия
Заветное желание влюбленного парня сбывается, но оборачивается кошмаром. Мистический хоррор о невероятной любви
ужасы
2025, США
7.0
Билеты
Дьявол носит Prada 2
Миранда Пристли и Энди Сакс возвращаются. Сиквел культовой комедийной драмы о модной журналистике
комедия, драма
2026, США
7.0
Билеты
Мандалорец и Грогу
Полнометражные приключения Дина Джарина и его милейшего подопечного
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
7.0
Билеты
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Единая версия знаменитой дилогии Квентина Тарантино с дополнительными анимационными сценами
боевик, криминал, триллер
2006, США
8.0
Билеты
Коммерсант
Преуспевающий московский банкир оказывается за решеткой. Пронзительная драма с Александром Петровым
драма, экранизация
2026, Россия
7.0
Билеты
День рождения
Магнат Уиллем Дефо устраивает вечеринку на собственном острове. Напряженная драма о власти, любви и свободе
драма
2025, Греция / Нидерланды / Испания
5.0
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