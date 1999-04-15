Что может угрожать прекрасному будущему? Только ужасное прошлое. Депутат Британского парламента сэр Роберт Чилтерн известен своей честностью и неподкупностью. Под стать ему и его супруга — леди Чилтрен, являющая собой пример высокой нравственности. Однако прошлое сэра Роберта не совсем безупречно.
Леди Лаура Чивли, располагающая доказательствами его давнего неэтичного поступка, пытается шантажировать Роберта. Под угрозой оказываются репутация и карьера Чилтерна. Более того, счастливый брак и любовь жены тоже могут быть утеряны. Но на помощь приходит лучший друг — лорд Горинг.
Он предпринимает ответные действия против шантажистки. Оскар Уайльд — истинный знаток великосветских интриг времен расцвета Британской Империи. Его классическая пьеса и сегодня не потеряла своей прелести, а звездный актерский ансамбль только добавляет ей свежести и остроты.
|16 апреля 1999
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