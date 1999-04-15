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Постер фильма Идеальный муж
Постер фильма Идеальный муж
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Киноафиша Фильмы Идеальный муж

Идеальный муж

An Ideal Husband 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Что может угрожать прекрасному будущему? Только ужасное прошлое. Депутат Британского парламента сэр Роберт Чилтерн известен своей честностью и неподкупностью. Под стать ему и его супруга — леди Чилтрен, являющая собой пример высокой нравственности. Однако прошлое сэра Роберта не совсем безупречно.

Леди Лаура Чивли, располагающая доказательствами его давнего неэтичного поступка, пытается шантажировать Роберта. Под угрозой оказываются репутация и карьера Чилтерна. Более того, счастливый брак и любовь жены тоже могут быть утеряны. Но на помощь приходит лучший друг — лорд Горинг.

Он предпринимает ответные действия против шантажистки. Оскар Уайльд — истинный знаток великосветских интриг времен расцвета Британской Империи. Его классическая пьеса и сегодня не потеряла своей прелести, а звездный актерский ансамбль только добавляет ей свежести и остроты.

Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 15 апреля 1999
Дата выхода
16 апреля 1999 Россия 12+
16 апреля 1999 Великобритания
23 декабря 1999 Германия
14 января 2000 Испания
16 апреля 1999 Казахстан
9 августа 2001 Польша
11 июня 1999 Португалия
15 апреля 1999 США
16 апреля 1999 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $14 000 000
Сборы в мире $18 542 974
Производство Arts Council of England, Fragile Films, Pathé International
Другие названия
An Ideal Husband, Un esposo ideal, Un mari idéal, Den ideelle mand, Den perfekte ektemann, Ein perfekter Ehemann, En idealisk äkta man, Eszményi férj, Ideaalne abikaasa, İdeal Bir Koca, Idealni mož, Idealny mąż, Idealus vyras, Ihanneaviomies, O Marido Ideal, Sotul ideal, Um Marido Ideal, Un marido ideal, Un marito ideale, Ένας ιδανικός σύζυγος, Идеалният мъж, Идеальный муж, Ідеальний чоловік, 情人搭錯線, 理想の結婚
Режиссер
Оливер Паркер
Оливер Паркер
В ролях
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Минни Драйвер
Минни Драйвер
Руперт Эверетт
Руперт Эверетт
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Джереми Нортэм
Джереми Нортэм
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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