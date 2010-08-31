Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мик Лэлли
Mick Lally
Мик Лэлли
Мик Лэлли
Mick Lally
Дата рождения
10 ноября 1945
Возраст
64 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
31 августа 2010
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Путешественник, Актер озвучки, Романтический герой
Популярные фильмы
7.3
Тайна Келлс
(2009)
6.6
Круг друзей
(1995)
Фильмография Мик Лэлли
7.3
Тайна Келлс
The Secret of Kells
приключения, анимация
2009, Франция / Бельгия / Ирландия
Смотреть трейлер
6.6
Круг друзей
Circle Of Friends
мелодрама, драма
1995, США / Великобритания / Ирландия
