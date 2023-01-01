Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Кристина
Фильмы похожие на Кристина
Christine
Кристина
1983 / США
6.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Кристина
Вся информация о фильме
Кристин
драма, биография
2016, США
6.0
Вампиры
боевик, ужасы, триллер
1998, США / Япония
6.0
Побег из Лос-Анджелеса
боевик, приключения, фантастика
1996, США
6.0
В пасти безумия
драма, ужасы, мистика
1995, США
7.0
Деревня проклятых
ужасы, фантастика, триллер
1995, США
5.0
Исповедь невидимки
комедия, мелодрама, фантастика
1992, США / Франция
6.0
Кладбище домашних животных
драма, ужасы, триллер, фантастика
1989, США
7.0
Чужие среди нас
ужасы, фантастика, боевик
1988, США
7.0
Большой переполох в маленьком Китае
фэнтези, боевик, приключения, комедия
1985, США
7.0
Воспламеняющая взглядом
фантастика, ужасы, триллер
1984, США
7.0
Человек со звезды
мелодрама, фантастика
1984, США
7.0
Куджо
ужасы, триллер
1983, США
6.0
Калейдоскоп ужасов
фэнтези, ужасы, анимация, комедия
1982, США
6.0
Побег из Нью-Йорка
боевик, фантастика
1981, США / Великобритания
6.0
Туман
ужасы
1980, США
6.0
Кэрри
фантастика, ужасы, триллер, драма
1976, США
6.0
Тайна сестры
детектив, триллер, драма
2009, Канада
3.0
Палата
триллер, ужасы
2010, США
7.0
Хэллоуин
ужасы, триллер
1978, США
6.0
Счастливчик
драма
2017, США
7.0
Свидание онлайн
триллер
2010, Канада
4.0
Бритва
триллер, детектив
1980, США
7.0
Прощай, моя красавица
детектив, криминал, триллер
1975, США
7.0
Камера
криминал, драма, триллер
1996, США
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить