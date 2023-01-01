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Кристина
Кристина, 1983: актеры и роли
Christine
Кристина
1983 / США
6.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Кристина, 1983: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Карпентер
John Carpenter
В ролях
Кит Гордон
Keith Gordon
Джон Стокуэлл
John Stockwell
Роберт Проски
Robert Prosky
Гарри Дин Стэнтон
Harry Dean Stanton
Кристин Белфорд
Christine Belford
Робертс Блоссом
Roberts Blossom
Александра Пол
Alexandra Paul
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