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Кристина Кристина
Киноафиша Фильмы Кристина Кристина, 1983: актеры и роли
Christine Кристина 1983 / США
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Кристина, 1983: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Карпентер Джон Карпентер John Carpenter
В ролях
Кит Гордон Keith Gordon Джон Стокуэлл Джон Стокуэлл John Stockwell Роберт Проски Robert Prosky Гарри Дин Стэнтон Гарри Дин Стэнтон Harry Dean Stanton Кристин Белфорд Christine Belford Робертс Блоссом Roberts Blossom Александра Пол Alexandra Paul
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
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2023, США, фантастика, боевик, приключения
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Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
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