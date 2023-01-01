Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрачная станция"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Охотники на троллей
Охотники на троллей, 2010: актеры и роли
Trolljegeren
Охотники на троллей
2010 / Норвегия
Смотреть трейлер
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Охотники на троллей, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Андре Овредал
André Øvredal
В ролях
Отто Есперсен
Otto Jespersen
Ганс Мортен Хансен
Томас Альф Ларсен
Tomas Alf Larsen
Роберт Столтенберг
Robert Stoltenberg
Гленн Эрланд Тостеруд
Glenn Erland Tosterud
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Отзывы
2023, Россия, анимация
Подводный капкан
Рецензия
Отзывы
2023, Германия, триллер
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Related video
Далеко не белая и пушистая: репутация Гагариной хуже некуда
Торт перед сном для них не приговор: эти три знака зодиака могут есть и не толстеть
Эту песню крутили на каждой дискотеке в СССР: многие до сих пор считают, что она про куриц
И в горе, и в здравии: мужчины с этими именами не меняют седеющих жен на любовниц
«Я еще вернусь»: вот о чем говорил Пригожин в прощальном послании
Замечали, что по ТВ постоянно показывают одно и то же? Причина вас удивит
Мужчины с этими именами лучшие кулинары: их женам повезло
На Руси так называли красивых девушек: сейчас это слово считается ругательством
Ностальгический тест: помните ли вы эти мультфильмы СССР?
Винер придумала два необычных ритуала для сестер Авериных: помогли стать чемпионками
Вышла из тюрьмы красавицей: копия Джоли больше не пугает народ странным видом
Больше не нужны: известные актрисы остались не у дел в театре Маяковского
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить