Операция «Мертвый снег» 2, 2014

Сражение Мартина с армией зомби в норвежских горах закончилась, и у главного героя только чудом получилось выжить. Он верит, что спасся с помощью талисмана любимой, но вещица и подвергает его опасности. Амулет был собственностью живых мертвецов, и они не готовы расставаться с ценной реликвией. Отряд кровожадной нежити вновь готовится к бескомпромиссной схватке с человечеством.
После встречи в горах с нацистами-зомби лишь Мартину удалось добраться до цивилизации, в то время как все его приятели погибли. Однако парень забыл о маленьком подарке, который он получил от своей возлюбленной Ханны, — золотой монете, которую та нашла в старом доме. Эта монета — часть клада, который подчиненные штандартенфюрера Герцога собирали для своего фюрера. Но даже после смерти немцы не намерены никому отдавать свои сокровища…
Зомбофрицы припомнили старую обиду и организованной толпой набросились уже на целый… Читать дальше…