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Операция «Мертвый снег» 2 Операция «Мертвый снег» 2
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Dead Snow: Red vs. Dead

Операция «Мертвый снег» 2, 2014

2014 / Норвегия / Исландия
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сражение Мартина с армией зомби в норвежских горах закончилась, и у главного героя только чудом получилось выжить. Он верит, что спасся с помощью талисмана любимой, но вещица и подвергает его опасности. Амулет был собственностью живых мертвецов, и они не готовы расставаться с ценной реликвией. Отряд кровожадной нежити вновь готовится к бескомпромиссной схватке с человечеством.

  • Когда Мартин читает записи полковника в музее, он произносит название корабля, и Гленн его поправляет. На самом деле оба варианта, фигурирующих в фильме, являются ошибочными, в действительности судно называлось «Шарнхорск», в честь прусского генерала.
  • Ближе к финальным сценам, когда полиция замечает главного героя, его правая рука целиком залита кровью. Но в следующих кадрах на ней почти нет крови, за исключением нескольких пятен.
  • На танке «Тигр», который показан в киноленте, четыре бензобака, и все находятся в задней части, а не возле аварийного люка радиста. Также зомби промахнулись с выбором толива: «Тигров» нужно заправлять бензином, а живые мертвецы для него сливают дизель из автомобиля туристов.
  • В газете, которую читал главный герой, указано, то Ханне было 30 лет. Но ее надгробная плита свидетельствует, что девушке было 25 на момент смерти.

После встречи в горах с нацистами-зомби лишь Мартину удалось добраться до цивилизации, в то время как все его приятели погибли. Однако парень забыл о маленьком подарке, который он получил от своей возлюбленной Ханны, — золотой монете, которую та нашла в старом доме. Эта монета — часть клада, который подчиненные штандартенфюрера Герцога собирали для своего фюрера. Но даже после смерти немцы не намерены никому отдавать свои сокровища…

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 26 ноября 2014
Премьера в мире 12 февраля 2014
Возраст 18+
Режиссер
Томми Виркола
Томми Виркола
В ролях
Орхан Гамст
Мартин Старр
Мартин Старр
Жослин ДеБоэр
Жослин ДеБоэр
Ингрид Хаас
Стиг Фроде Хенриксен
Стиг Фроде Хенриксен
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 16 февраля 2016, 02:26
Размашистее, дороже и в итоге ещё безумнее первого фильма.
Зомбофрицы припомнили старую обиду и организованной толпой набросились уже на целый… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сатира о советской власти, искажение фактов и непристойная любовь: 10 фильмов, которые запретили показывать в России 7 октября должна была состояться премьера «Искушения» нидерландского режиссера Пола Верховена. Фильм, повествующий о небогоугодной любви двух монахинь в Италии эпохи Возрождения, участвовал в основном конкурсе недавно прошедшего Каннского кинофестиваля, однако 18 сентября решением Министерства культуры был отлучен от российского проката. Киноафиша вспоминает десять фильмов с подобной судьбой и оплакивает их участь.
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1 октября 2021 20:39
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