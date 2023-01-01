Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Пэт и Майк
Фильмы похожие на Пэт и Майк
Pat and Mike
Пэт и Майк
1952 / США
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Пэт и Майк
Вся информация о фильме
Старик и море
драма
1958, США
6.0
Модельерша
мелодрама, комедия
1957, США
6.0
Кабинетный гарнитур
мелодрама, комедия
1957, США
7.0
Отец невесты
мелодрама, комедия
1950, США
7.0
Ребро Адама
комедия, мелодрама
1949, США
7.0
Состоят в браке
драма, комедия
1948, США
7.0
Море травы
драма, вестерн
1947, США
6.0
Без любви
комедия, мелодрама
1945, США
6.0
Хранитель пламени
драма
1942, США
6.0
Женщина года
комедия, мелодрама, спорт
1942, США
7.0
Тетка Чарлея
мелодрама, комедия
1941, США
7.0
Праздник
комедия, мелодрама
1938, США
8.0
Дверь на сцену
комедия, драма
1937, США
7.0
Женщина восстает
1936, США
6.0
Сан-Франциско
приключения, драма, мелодрама, мюзикл
1936, США
7.0
Филадельфийская история
комедия, мелодрама
1940, США
7.0
Моя прекрасная леди
комедия, семейный, мюзикл, мелодрама, драма
1964, США
7.0
Сильвия Скарлетт
комедия, мелодрама, драма
1935, США
6.0
Двуликая женщина
мелодрама, комедия
1941, США
6.0
Ромео и Джульетта
драма, мелодрама
1936, США / Великобритания
6.0
Давай займемся любовью
мелодрама, мюзикл, комедия
1960, США
6.0
Рожденная вчера
комедия, драма, мелодрама
1950, США
7.0
Дама с камелиями
мелодрама
1936, США
7.0
Один час с тобой
мюзикл, мелодрама, комедия
1932, США
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Талия сводит с ума: как выглядит самая красивая стюардесса России без одежды
«Сына» Баскова нет уже ровно год: раскрыты подробности разыгравшейся драмы
Проводники раскрыли гадкую правду о поездах: касается постельного белья и не только
Над этой малышкой все детство издевались: теперь нет никого успешнее (фото)
После ухода матери: все семейство Стриженова вздохнуло с облегчением
Как бы сейчас выглядели Мымра и Новосельцев? Не пара, а загляденье
Алешей Поповичем восхищалась вся страна: каким подлецом богатырь был при жизни
Жили богато неспроста: как таксисты в СССР обманывали пассажиров
Это слово неверно говорят 8 из 10 людей: заблуждаются из-за поговорки
Еще один сердцеед: в Сети нашлось единственное фото брата Аверина
Военный, здоровенный: отец Мясникова оказался эталоном мужской красоты
В сто раз лучше Шурыгиной: какую красотку отхватил Семенов после выхода из тюрьмы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить