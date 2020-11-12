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Постер фильма Женщина года
7.2
Киноафиша Фильмы Женщина года
7.2

Женщина года

, 1942
Woman of the Year
США / комедия, мелодрама, спорт / 18+
Постер фильма Женщина года
7.2

О фильме

Популярная журналистка Тэсс Хардинг предлагает на время ведения войны с Гитлером упразднить игру в бейсбол. Об этом узнает ее коллега из спортивного отдела Сэм Крэйг. Чтобы переубедить строптивую Тэсс, Сэм ведет ее на бейсбольный матч…

В ролях

Спенсер Трэйси
Спенсер Трэйси
Сэм Крейг
Кэтрин Хепберн
Кэтрин Хепберн
Тесс Хардинг
Фэй Бейнтер
Ellen Whitcomb
Реджинальд Оуэн
Clayton
Майнор Уотсон
William J. Harding
Уильям Бендикс
'Pinkie' Peters
Глэдис Блейк
Flo Peters
Дэн Тобин
Gerald Howe
Роско Карнс
Фил Уиттакер
Уильям Тэннен
Ellis
Режиссер Джордж Стивенс
Сценарист Ринг Ларднер, Майкл Канин
Композитор Franz Waxman
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1942
Премьера в мире 5 февраля 1942
Дата выхода
7 ноября 1947 Австрия
4 июня 1942 Аргентина
31 декабря 1943 Бразилия
1 октября 1947 Германия
29 января 1948 Гонконг
30 апреля 1946 Италия
18 мая 1943 Португалия
5 февраля 1942 США
19 ноября 1943 Финляндия
9 ноября 1949 Франция
25 апреля 1947 Чехословакия
12 июля 1943 Швеция
29 января 1949 Япония

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство Loew's
Другие названия
Woman of the Year, La mujer del año, A Mulher do Dia, A Primeira Dama, Årets kvinde, Årets kvinna, Årets kvinne, Az év asszonya, Die Frau von der man spricht, Die Frau, von der man spricht, Disputa, Eshet Ha-Shana, Günün Kadını, Kobieta roku, La donna del giorno, La femme de l'année, Tess Harding, Tie miehen sydämeen, Uma Mulher Muito Importante, Žena godine, Η γυναίκα της χρονιάς, Женщина года, 女性No.1, 小姑獨處

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 13 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Тесс Хардинг [На трибунах стадиона, наблюдая за большой толпой] Все эти люди без работы?
Сэм Крейг Нет, они все пришли на похороны бабушки.

Отзывы о фильме

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Женщина года

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