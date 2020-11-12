Популярная журналистка Тэсс Хардинг предлагает на время ведения войны с Гитлером упразднить игру в бейсбол. Об этом узнает ее коллега из спортивного отдела Сэм Крэйг. Чтобы переубедить строптивую Тэсс, Сэм ведет ее на бейсбольный матч…
|7 ноября 1947
|Австрия
|4 июня 1942
|Аргентина
|31 декабря 1943
|Бразилия
|1 октября 1947
|Германия
|29 января 1948
|Гонконг
|30 апреля 1946
|Италия
|18 мая 1943
|Португалия
|5 февраля 1942
|США
|19 ноября 1943
|Финляндия
|9 ноября 1949
|Франция
|25 апреля 1947
|Чехословакия
|12 июля 1943
|Швеция
|29 января 1949
|Япония