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Пэт и Майк Пэт и Майк
Киноафиша Фильмы Пэт и Майк Пэт и Майк, 1952: актеры и роли
Pat and Mike Пэт и Майк 1952 / США
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Пэт и Майк, 1952: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Кьюкор George Cukor
В ролях
Спенсер Трэйси Спенсер Трэйси Spencer Tracy Кэтрин Хепберн Кэтрин Хепберн Katharine Hepburn Альдо Рэй Aldo Ray Уильям Чинг Сэмми Уайт Sammy White Джордж Мэтьюз George Mathews
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