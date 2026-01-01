Одинокая вдова Джейми Рован, чтобы помочь в войне, выходит замуж за военного исследователя, ученого Патрика Джемейсона, который создает лабораторию у нее дома. Патрик получает от этой любви все худшее, а Джейми, наоборот, все лучшее. Они верят, что свадьбы могут быть без любви, ведь это уменьшает вероятность ревности, ссор и друг супружеских минусов. Но по ходу фильма происходит неизбежное: они влюбляются друг в друга.