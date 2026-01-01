Оповещения от Киноафиши
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
2 постера
Без любви

Без любви

Without Love 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Одинокая вдова Джейми Рован, чтобы помочь в войне, выходит замуж за военного исследователя, ученого Патрика Джемейсона, который создает лабораторию у нее дома. Патрик получает от этой любви все худшее, а Джейми, наоборот, все лучшее. Они верят, что свадьбы могут быть без любви, ведь это уменьшает вероятность ревности, ссор и друг супружеских минусов. Но по ходу фильма происходит неизбежное: они влюбляются друг в друга.

Страна США
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1945
Премьера в мире 22 марта 1945
Дата выхода
22 марта 1945 США
Бюджет $1 873 000
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
Without Love, Sin amor, Sem Amor, Zu klug für die Liebe, aşk Olmayınca, Bez miłości, Ilman rakkautta, Kjærlighet forbudt, Lelo Ahava, Sans amour, Senza amore, Szerelem nélkül, Urette ægtefolk, Utan kärlek, Без любви
Режиссер
Харольд С. Буке
В ролях
Спенсер Трэйси
Спенсер Трэйси
Кэтрин Хепберн
Кэтрин Хепберн
Люсиль Болл
Кинен Уинн
Карл Эсмонд
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Без любви
Песнь любви 6.7
Песнь любви (1947)
Кабинетный гарнитур 7.2
Кабинетный гарнитур (1957)
Ребро Адама 7.5
Ребро Адама (1949)
Пэт и Майк 6.9
Пэт и Майк (1952)
Женщина года 7.2
Женщина года (1942)
Состоят в браке 7.2
Состоят в браке (1948)
Элис Эдамс 6.9
Элис Эдамс (1935)
Танцы в «Голубой игуане» 5.7
Танцы в «Голубой игуане» (2000)
Море травы 6.3
Море травы (1947)
Подводное течение 6.5
Подводное течение (1946)
Хранитель пламени 6.7
Хранитель пламени (1942)
Дверь на сцену 7.7
Дверь на сцену (1937)

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
