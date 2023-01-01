Тетка Чарлея, 1941

Оксфордским студентам Чарли Викхэму и Джеку Чесней просто необходимо срочно найти компаньонку для их любовных свиданий с Эми и Китти. С этой целью они вынуждают своего товарища Фанкурта Бабберли переодеться в женское платье и сыграть роль тети Чарли из Бразилии Донны Люции. Осложнения начинаются, когда богатая "тетя" начинает подвергаться любовным атакам дяди Эми и опекуна Китти старого Стивена Спеттигю, и отца Джека сэра Фрэнсиса Чесней. А когда приезжает настоящая Донна Люция, ситуация становится просто неуправляемой...

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