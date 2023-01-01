Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тетка Чарлея
Киноафиша Фильмы Тетка Чарлея

Тетка Чарлея, 1941

1941 / США
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Оксфордским студентам Чарли Викхэму и Джеку Чесней просто необходимо срочно найти компаньонку для их любовных свиданий с Эми и Китти. С этой целью они вынуждают своего товарища Фанкурта Бабберли переодеться в женское платье и сыграть роль тети Чарли из Бразилии Донны Люции. Осложнения начинаются, когда богатая "тетя" начинает подвергаться любовным атакам дяди Эми и опекуна Китти старого Стивена Спеттигю, и отца Джека сэра Фрэнсиса Чесней. А когда приезжает настоящая Донна Люция, ситуация становится просто неуправляемой...
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1941
Премьера в мире 1 августа 1941
Возраст 18+
Режиссер
Арчи Майо
В ролях
Джек Бенни
Кэй Френсис
Джеймс Эллисон
Эдмунд Гвенн
Реджинальд Оуэн
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Тетка Чарлея
Пэт и Майк
Пэт и Майк (1952)
7
Большие часы
Большие часы (1948)
7.8
Мистер Скеффингтон
Мистер Скеффингтон (1944)
7.7272725
Познакомьтесь с Джоном Доу
Познакомьтесь с Джоном Доу (1940)
7.6
Таверна Ямайка
Таверна Ямайка (1939)
6.4
Ночь в Касабланке
Ночь в Касабланке (1946)
7
Неприятности с Гарри
Неприятности с Гарри (1955)
7.133333
Жизнь с отцом
Жизнь с отцом (1947)
7.7
Быть или не быть
Быть или не быть (1942)
6.9
Сильвия Скарлетт
Сильвия Скарлетт (1935)
6.3076925
Приключения венецианца (Приключения Марко Поло)
Приключения венецианца (Приключения Марко Поло) (1938)
5.6153846
Окаменевший лес
Окаменевший лес (1936)
7.5
Постер фильма Тетка Чарлея 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Весь сюжет крутится вокруг этого: Гайдай допустил грубейшую ошибку в фильме «Спортлото-82»
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше