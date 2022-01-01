Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чук и Гек. Большое приключение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Леди и бродяга Леди и бродяга
Киноафиша Фильмы Леди и бродяга Отзывы о мультфильме «Леди и бродяга»
Lady and the Tramp Леди и бродяга 1955 / США
8.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о мультфильме «Леди и бродяга»

Вся информация о мультфильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Непослушник 2
Непослушник 2 2 комментария
На ощупь
На ощупь 16 комментариев
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 42 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Елки 9
Елки 9
2022, Россия, комедия
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
2022, Россия, анимация, семейный
Щелкунчик и волшебная флейта
Щелкунчик и волшебная флейта
2022, Россия, детский
Приключения Тедди
Приключения Тедди
2022, Норвегия, семейный
Тайный Санта
Тайный Санта
2022, Россия, мелодрама, комедия
Треугольник печали
Треугольник печали
2022, Швеция / США / Франция, драма
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Ламборгини: Человек-легенда
Ламборгини: Человек-легенда
2022, Италия, драма, биография
Тень. Взять Гордея
Тень. Взять Гордея
2022, Россия, детектив, триллер
Related video
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Приложение киноафиши