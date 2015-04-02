«Аполлон 18» можно назвать американским ответом фильму «Первые на Луне» (точнее, попыткой скрестить его с «Чужим» и с «документальными» мистификациями), хотя слово «американский» здесь не вполне точно: кино снималось испанским режиссером в Канаде на деньги, добытые русским продюсером. Русский продюсер, кстати, не кто иной, как Тимур Бекмамбетов, прочно перебравшийся в Штаты и основавший там новую – уже американскую –…
ps гляну, хоть много надежд и не питаю...пусть хотя бы до уровня Луны 2112 дотянется и то хорошо...
ps гляну, хоть много надежд и не питаю...пусть хотя бы до уровня Луны 2112 дотянется и то хорошо...
К сожалению даже близко не того уровня. "Фильм" вышел очень посредственный, может кому то и понравится, но мне эти нарезки с намеком на документальность, не приглянулись. Дабы не спойлерить, опишу просто - скучно, предсказуемо.
на самом деле смешанные впечатления...есть свои плюсы и свои минусы...чего больше каждый решает сам...Луна брала в основном сценарием, а здесь фильм подкупает простотой...если кто-то считает, что чем проще, тем хуже - стоит посмотреть и передумать...
ну и немного белого цвета в защиту...например, хедкрабы как тут выразились при том что командиру оно куда-то в район ребер слева воткнулось - простое и удачное решение...до этого никто не додумался изобразить инопланетников камнями, точнее чем-то под них маскирующимсяа это вполне себе ничего идейка для фантастики с оттенками научности...закос под ведьм из блэр - очень спорный шаг, но раз уж они начали от концепции документалки отталкиваться, то почему бы и нет...в принципе она выдерживалась до конца те до сухих отчетов о смертях космонафффтови не скажу, что затея совсем провалилась...
некое чувство неудовлетворенности осталось...оно было в начале и середине - ближе к концу засчет экшена все стерлось...а вот в чем оно лично у меня проявилось сформулировать сложно...наверно, если смотреть скептически, то слишком уж фантастично ✊ {хотя для фантастики это должно было быть плюсом} - в чем была цель отправки этих несчатных если уже до этого русские все прочувствовали на жопе своего теленка для заклания? в том чтобы и их там съели и заснять это чудо на пленочку? при этом правительство типа и вернуть их еще рассчитывало? наивняк полнейший...каким образом и откуда взялись эти суперпленочки нам тоже не разжевали ✊ , типа сами дофантазируете - опубликовали и ладноя понимаю, что человечество отличается "гениальностью", особенно в массе, но не настолько же...
и вот в таких мизерных моментах, в которые тупо не веришь, и кроется, наверно, некое недовольство, помешающее мне поставить очень высокую оценку...
в целом достаточно неплохо, посмотреть можно, особо не скучая {ну разве что местами, если уж совсем придираться}
актеры отыграли неплохо, особенно та пара "высаженных"...
атмосферу одиночества не прочувстовал вот!...это ж главный акцент для саспенса - ты один, вокруг бездонный космос и веселые "камешки" вокруг...элементы survival-horror'а тоже не раскрутили до конца, хотя поинтриговали - и засчет этого фильм не скатился в скукотищу...
в общем если кратко подытожить, то 7.5/10
ps если здешние критики накинутся разносить, то как любитель космического и фантастики припрусь опять аргументированно защищать в целом средний фильм дальше ✊
8/10
Фильм из серии пойти попугаться немного? Кроме саспенса, есть в нем что-нибудь интересное?
Про саспенс: помню испанский фильм Немой дом, вот это просто один сплошной саспенс. Длинню-ю-ю-щие планы, и финал такой...элегантный. Классный фильм в своем роде.
Ух ты...
Про Аполлон стало понятно, так более-менее. Спасибо.
Про тайны Минобороны задумываться неохота, ну их. Во Вселенной мы не одиноки, ибо не доказано обратное.
А к Путину надо присмотреться.
Дома посмотрю фильм, потом когда-нибудь.
Еще раз спасибо.
Сама идея устаревшая лет на 30, да и реализация неинтересная. В 78-м году уже сняли Козерог-1. Там Д. Бролин снимался.
А здесь посредственные актеры изображают хороших парней-астронавтов, хорошие парни идут на корм каким-то камушкам...
Проникнуться тем, что это типа документалка, не получилось, ну никак. Поэтому картинка не впечатляла, а раздражала, буквально сразу.
Понравился старт, вид Земли из космоса. 2/10.
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