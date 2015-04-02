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Аполлон 18 Аполлон 18
Киноафиша Фильмы Аполлон 18 Отзывы о фильме «Аполлон 18»
Apollo 18 Аполлон 18 2011 / США / Россия
6.5 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Аполлон 18»

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Наша рецензия

«Аполлон 18» можно назвать американским ответом фильму «Первые на Луне» (точнее, попыткой скрестить его с «Чужим» и с «документальными» мистификациями), хотя слово «американский» здесь не вполне точно: кино снималось испанским режиссером в Канаде на деньги, добытые русским продюсером. Русский продюсер, кстати, не кто иной, как Тимур Бекмамбетов, прочно перебравшийся в Штаты и основавший там новую – уже американскую –…

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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
хы...перенесите темку-то...а то еще не вошел в прокат, а тут уже вышел...

ps гляну, хоть много надежд и не питаю...пусть хотя бы до уровня Луны 2112 дотянется и то хорошо...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GoodFella 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Foggy, 31/08/2011 - 22:17:41):хы...перенесите темку-то...а то еще не вошел в прокат, а тут уже вышел...

ps гляну, хоть много надежд и не питаю...пусть хотя бы до уровня Луны 2112 дотянется и то хорошо...

К сожалению даже близко не того уровня. "Фильм" вышел очень посредственный, может кому то и понравится, но мне эти нарезки с намеком на документальность, не приглянулись. Дабы не спойлерить, опишу просто - скучно, предсказуемо.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
уже понаругали ✊

на самом деле смешанные впечатления...есть свои плюсы и свои минусы...чего больше каждый решает сам...Луна брала в основном сценарием, а здесь фильм подкупает простотой...если кто-то считает, что чем проще, тем хуже - стоит посмотреть и передумать...

ну и немного белого цвета в защиту...например, хедкрабы как тут выразились при том что командиру оно куда-то в район ребер слева воткнулось - простое и удачное решение...до этого никто не додумался изобразить инопланетников камнями, точнее чем-то под них маскирующимсяа это вполне себе ничего идейка для фантастики с оттенками научности...закос под ведьм из блэр - очень спорный шаг, но раз уж они начали от концепции документалки отталкиваться, то почему бы и нет...в принципе она выдерживалась до конца те до сухих отчетов о смертях космонафффтови не скажу, что затея совсем провалилась...

некое чувство неудовлетворенности осталось...оно было в начале и середине - ближе к концу засчет экшена все стерлось...а вот в чем оно лично у меня проявилось сформулировать сложно...наверно, если смотреть скептически, то слишком уж фантастично ✊ {хотя для фантастики это должно было быть плюсом} - в чем была цель отправки этих несчатных если уже до этого русские все прочувствовали на жопе своего теленка для заклания? в том чтобы и их там съели и заснять это чудо на пленочку? при этом правительство типа и вернуть их еще рассчитывало? наивняк полнейший...каким образом и откуда взялись эти суперпленочки нам тоже не разжевали ✊ , типа сами дофантазируете - опубликовали и ладноя понимаю, что человечество отличается "гениальностью", особенно в массе, но не настолько же...

и вот в таких мизерных моментах, в которые тупо не веришь, и кроется, наверно, некое недовольство, помешающее мне поставить очень высокую оценку...

в целом достаточно неплохо, посмотреть можно, особо не скучая {ну разве что местами, если уж совсем придираться}

актеры отыграли неплохо, особенно та пара "высаженных"...

атмосферу одиночества не прочувстовал вот!...это ж главный акцент для саспенса - ты один, вокруг бездонный космос и веселые "камешки" вокруг...элементы survival-horror'а тоже не раскрутили до конца, хотя поинтриговали - и засчет этого фильм не скатился в скукотищу...

в общем если кратко подытожить, то 7.5/10

ps если здешние критики накинутся разносить, то как любитель космического и фантастики припрусь опять аргументированно защищать в целом средний фильм дальше ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм ничего. Что-то новенькое, в плане съемке фильма! Архивное видео и все такое. Что-то мне напомнило паранормальные явления,не много смахивает✊ . В некоторых маментах бывает не посебе. Во время фильма спать не хотелось и это радует.

8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Любопытно, но из постов пока не понятно толком про кино.

Фильм из серии пойти попугаться немного? Кроме саспенса, есть в нем что-нибудь интересное?



Про саспенс: помню испанский фильм Немой дом, вот это просто один сплошной саспенс. Длинню-ю-ю-щие планы, и финал такой...элегантный. Классный фильм в своем роде.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Serene, 03/09/2011 - 11:23:02):один(!) план без склеек



Ух ты...



Про Аполлон стало понятно, так более-менее. Спасибо.



Про тайны Минобороны задумываться неохота, ну их. Во Вселенной мы не одиноки, ибо не доказано обратное.

А к Путину надо присмотреться.

Дома посмотрю фильм, потом когда-нибудь.

Еще раз спасибо.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Друзья, кто досмотрел до конца это искусственное произведение, респект, снимаю шляпу...



Сама идея устаревшая лет на 30, да и реализация неинтересная. В 78-м году уже сняли Козерог-1. Там Д. Бролин снимался.

А здесь посредственные актеры изображают хороших парней-астронавтов, хорошие парни идут на корм каким-то камушкам...

Проникнуться тем, что это типа документалка, не получилось, ну никак. Поэтому картинка не впечатляла, а раздражала, буквально сразу.

Понравился старт, вид Земли из космоса. 2/10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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