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«Аполлон 18» можно назвать американским ответом фильму «Первые на Луне» (точнее, попыткой скрестить его с «Чужим» и с «документальными» мистификациями), хотя слово «американский» здесь не вполне точно: кино снималось испанским режиссером в Канаде на деньги, добытые русским продюсером. Русский продюсер, кстати, не кто иной, как Тимур Бекмамбетов, прочно перебравшийся в Штаты и основавший там новую – уже американскую –…