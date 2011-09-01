«Аполлон 18»: Рецензия Киноафиши

«Аполлон 18» можно назвать американским ответом фильму «Первые на Луне» (точнее, попыткой скрестить его с «Чужим» и с «документальными» мистификациями), хотя слово «американский» здесь не вполне точно: кино снималось испанским режиссером в Канаде на деньги, добытые русским продюсером. Русский продюсер, кстати, не кто иной, как Тимур Бекмамбетов, прочно перебравшийся в Штаты и основавший там новую – уже американскую – компанию. В этом качестве главный московский дозорный и придворный историограф банка «Империал» выступил несколько более интересно, чем в предыдущих своих ипостасях. По крайней мере, он не стал навязывать Гонсало Лопесу-Гальего собственную страсть к дикому, необузданному трэшу с урановой нарезкой кадров, так что кино получилось спокойное и меланхоличное.

Другое дело, что Лопес-Гальего ступил на довольно кривую и скользкую дорожку, ведь, скорее всего, американцы никогда ни на какой Луне не высаживались, кроме как в (опять же – скорее всего) сфабрикованных отчетах НАСА. Мы не будем здесь вдаваться в подробности многолетних дискуссий на тему лунных приключений реальных, поименно известных астронавтов в голливудских павильонах, скажем лишь, что если американские высадки на Луну и вправду отсняты и смонтированы людьми, насыпавшими «космический» песочек в специальном ангаре, то «Аполлон 18» – один большой конфуз. А фраза «Трудновато будет сынишке идти по стопам отца: следы-то на Луне!» и вовсе двойное издевательство – то есть не только над сынишкой, но еще и над зрителем.

Впрочем, даже если визиты «Аполлона» на лунную поверхность и не сфабрикованы, что довольно маловероятно, – дела восемнадцатого обстоят всё равно не слишком блестяще. Разумеется, фильм Лопеса-Гальего построен по тому же принципу, что и «Ведьма из Блэр», «Паранормальное явление», «Четвертый вид», «Монстро», «Репортаж», «Последнее изгнание дьявола» и т. д.: он энергично маскируется под «документ». До определенного момента «Аполлону 18» это более-менее (плюс-минус пара-тройка погрешностей) удается – ровно до той минуты, когда на Луне сначала обнаруживается русский космонавт (пламенный привет от создателей фильма Алексею Федорченко), а затем показывают свои милые мордочки очаровательные лунные обитатели. После этого можно смело выносить святых и закрывать лавочку.

Вообще, кинематографические попытки наглядно предъявить инопланетян – в основной своей массе и смех и грех. В одних случаях больше смеха, в других – греха. В «Аполлоне 18» этих двух компонентов примерно поровну. Конечно, глядеть на безумную смесь камня с пауком – не очень весело, но то, как местные жители утаскивают у американских астронавтов вывешенный тут же флаг, безусловно, мощный комедийный ход. Видимо, авторы фильма и сами это отчасти понимают, а потому в финальных титрах, забыв о собственных уверениях в архивной аутентичности всех демонстрируемых кадров, смело пишут имена не только сценариста, оператора, звукорежиссера и т. д., но и актеров. Актеры, кстати, совершенно малоизвестные, к тому же во всех отношениях симпатичные, то есть работу свою выполнившие профессионально, так что можно было сделать соответствующую мину при соответствующей игре и ограничиться фамилиями вымышленных астронавтов: мол, на самом деле существовали и на самом деле сгинули, обороняя собственность США от ворующих чужие флаги внеземных форм жизни. Никто бы, конечно, все равно не поверил, но по крайней мере хоть как-то состыковались бы пролог с эпилогом. А так в финале конструкция окончательно разваливается. Ну что ж: первым делом, первым делом луноходы, ну а логика, а логика – потом…

Vlad Dracula