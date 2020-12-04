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Ллойд Оуэн
Ллойд Оуэн
Lloyd Owen
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Ллойд Оуэн
Lloyd Owen
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Дата рождения
14 апреля 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Биография Ллойда Оуэна
Родился 14 апреля 1966 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Ллойда Оуэна
Аполлон 18
триллер, фантастика
2011, США / Россия
6.0
Мисс Поттер
драма, биография
2006, Великобритания / США
6.0
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4 декабря 2020 17:50
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