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Ллойд Оуэн
Lloyd Owen
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Ллойд Оуэн
Ллойд Оуэн
Lloyd Owen
Дата рождения
14 апреля 1966
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
186 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой фэнтези
Биография Ллойда Оуэна
Родился 14 апреля 1966 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Популярные фильмы
8.4
Любовь на шестерых
(2000)
7.5
Ты, я и конец света
(2015)
7.5
Посредник Кейт
(2011)
Фильмография Ллойда Оуэна
6.8
Вайлет в стране чудес
Wonderwell
драма, семейный, фэнтези
2023, Италия / США
Смотреть трейлер
7.4
Инспектор Адам Дэлглиш
драма, криминал
2021, Великобритания
4.4
Банды Индостана
Thugs of Hindostan
боевик, драма, исторический
2018, Индия
Смотреть трейлер
Рецензия
7.5
Ты, я и конец света
драма, комедия, фантастика, мини-сериал
2015, Великобритания/США
5.6
Свободная повозка
Free Ride
боевик, драма, триллер
2013, США
Смотреть трейлер
7.5
Посредник Кейт
драма
2011, США
5.8
Аполлон 18
Apollo 18
триллер, фантастика
2011, США / Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.6
Проект Невинности
драма, криминал
2006, Великобритания
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Новости о Ллойде Оуэне
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