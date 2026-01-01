Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Жизнь прекрасна
Награды и номинации фильма Жизнь прекрасна
Награды и номинации фильма Жизнь прекрасна 1997
Оскар 1999
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Каннский кинофестиваль 1998
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1998
Приз зрительских симпатий
Победитель
