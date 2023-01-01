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Звездный путь: Первый контакт
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Star Trek: First Contact
Звездный путь: Первый контакт
1996 / США
7.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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