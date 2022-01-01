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Звездный путь: Первый контакт Звездный путь: Первый контакт
Киноафиша Фильмы Звездный путь: Первый контакт Звездный путь: Первый контакт, 1996: актеры и роли
Star Trek: First Contact Звездный путь: Первый контакт 1996 / США
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Звездный путь: Первый контакт, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джонатан Фрейкс Джонатан Фрейкс Jonathan Frakes
В ролях
Патрик Стюарт Патрик Стюарт Patrick Stewart Джонатан Фрейкс Джонатан Фрейкс Jonathan Frakes Брент Спайнер Brent Spiner Майкл Дорн Michael Dorn Гейтс МакФэдден
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