Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бетховен 2 Бетховен 2
Киноафиша Фильмы Бетховен 2 Фильмы похожие на Бетховен 2
Beethoven's 2nd Бетховен 2 1993 / США
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Бетховен 2

Вся информация о фильме
Бетховен
Бетховен
комедия, драма, семейный 1992, США
8.0
Магия Лэсси
Магия Лэсси
1978, США
6.0
Бетховен: Большой бросок
Бетховен: Большой бросок
комедия, семейный 2008, США
4.0
Бадди
Бадди
приключения, комедия, драма 1997, США
4.0
Верное сердце
Верное сердце
семейный, приключения, драма 1997, США
7.0
101 далматинец
101 далматинец
комедия, приключения, семейный 1996, США / Германия
7.0
Флиппер
Флиппер
приключения, семейный 1996, США
5.0
Богатенький Ричи
Богатенький Ричи
комедия, семейный 1994, США
6.0
Освободите Вилли
Освободите Вилли
приключения, семейный, драма 1993, Франция / США
7.0
Деннис-мучитель
Деннис-мучитель
комедия, семейный 1993, США
5.0
Трудный ребенок 2
Трудный ребенок 2
комедия, семейный 1991, США
5.0
Кудряшка Сью
Кудряшка Сью
мелодрама, комедия, семейный 1991, США
7.0
Трудный ребенок
Трудный ребенок
комедия, семейный 1990, США
5.0
Волчонок
Волчонок
комедия, фантастика, мелодрама, семейный 1985, США
7.0
Гений
Гений
комедия, фантастика, мелодрама, семейный 1999, США
6.0
Один дома 4
Один дома 4
комедия, криминал, семейный 2002, США
4.0
Антураж
Антураж
комедия 2015, США
6.0
Познакомьтесь с Уолли Спарксом
Познакомьтесь с Уолли Спарксом
комедия 1996, США
5.0
Одинокий парень
Одинокий парень
комедия 1984, США
6.0
Как в старое доброе время
Как в старое доброе время
мелодрама, комедия 1980, США
6.0
К-9: Собачья работа
К-9: Собачья работа
боевик, комедия 1989, США
6.0
Тачки 2
Тачки 2
анимация, комедия, семейный 2011, США
7.0
Оптом дешевле 2
Оптом дешевле 2
комедия, приключения, семейный 2005, США
7.0
Экс-любовник
Экс-любовник
мелодрама, комедия 2007, США
7.0
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Related video
Виновата женщина: свадьбу Миронова с главной красавицей СССР сорвали в последний момент
Сама уехала и мужа прихватила: Высоцкая и Кончаловский живут в шикарном месте
Фото Королевой без макияжа вызвало бурные споры: понравилось не всем
«Мой родственник»: Дапкунайте ошарашила признанием о Миронове
Никому из звезд столько не платят: назван размер пенсии звезды «Трех аккордов»
Лучшие советские актеры не спасли: хуже этой экранизации книги не существует
Сравнить можно только с собакой: Талызина звонко припечатала Ахеджакову
Тест: какое имя у вашей души?
Эти 3 знака Зодиака совершенно обычные, но все считают их невероятно красивыми
Вот и сказочке конец: пришли печальные вести о Лободе
Вот какого артиста никто не заметил в фильме «Я шагаю по Москве»: Михалков затмил в кадре
Саша Белый выжил после финала «Бригады»: вот в каком известном фильме его показали
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше