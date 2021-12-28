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Один дома 4 Один дома 4
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Один дома 4, 2002

2002 / США
4.2 Оцените
11 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Оказавшись посреди надвигающегося развода своих родителей, девятилетний Кевин Маккалистер неохотно соглашается провести Рождество с новой девушкой своего отца, Натали, в ее роскошном особняке, заставленном новейшими высокотехнологичными гаджетами. И снова Кевин оказывается дома один и по уши в беде, когда Марв, один из его старых врагов-грабителей, и его столь же безумная жена-помощница Вера, решают ограбить особняк на Святочный праздник. К счастью, Кевин уже давно стал экспертом в области психологии воров, и на этот раз его дом больше, а оборудование для борьбы с преступностью более сложное. Сможет ли он защитить свой новый дом?

  • Даниэлю Стерну, сыгравшему Марва в первых двух фильмах, предложили повторить его роль в этом. Стерн быстро отказался, назвав это «оскорблением, полным мусором». С другой стороны, Джо Пеши не предложили повторить его роль Гарри. Вместо этого в фильме было один раз упомянуто только имя Гарри.
  • Хотя действие фильма происходит в Чикаго, он был полностью снят в Южной Африке.
  • Продюсеры фильма надеялись, что с него начнется телесериал «Один дома», и у некоторых из главных актеров были пункты в их контрактах, которые обязали их в нем участвовать. Однако фильм не оправдал ожиданий, и сериал так и не пошел дальше.

Мечта любого маленького хулигана — это когда родителей нет дома и в твоем распоряжении целый дом! Для Кевина МакКалистера, нашего старого знакомого, эти мечты сбываются.

На этот раз он готовится встретить Рождество, ожидая родителей и гостей в огромном супердоме, напичканном самыми невероятными техническими устройствами. И поверьте, праздник будет потрясающим! Особенно для горе-бандитов, задумавших проникнуть в дом. Ведь они еще не знают, с кем им придется иметь дело...

4.2 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2002
Возраст 0+
Режиссер
Род Дэниэл
В ролях
Френч Стюарт
Эрик Авари
Барбара Бэбкок
Джейсон Бех
Джоэнна Гоуинг
Джоэнна Гоуинг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Один дома 4 1 постер
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Один дома 4 смотреть онлайн

Один дома 4
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Топ-10 новогодних песен из фильма «Один дома» «Один дома» – это всемирно известная рождественская кинофраншиза, полюбившаяся зрителям не только добрым юмором и увлекательным сюжетом, но и запоминающимся саундтреком. Киноафиша подготовила для своих читателей лучшие новогодние песни из фильмов «Один дома», «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», «Один дома 3», «Один дома 4» и «Один дома 5».
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28 декабря 2021 11:28
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