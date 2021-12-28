Один дома 4, 2002

Мечта любого маленького хулигана — это когда родителей нет дома и в твоем распоряжении целый дом! Для Кевина МакКалистера, нашего старого знакомого, эти мечты сбываются.

На этот раз он готовится встретить Рождество, ожидая родителей и гостей в огромном супердоме, напичканном самыми невероятными техническими устройствами. И поверьте, праздник будет потрясающим! Особенно для горе-бандитов, задумавших проникнуть в дом. Ведь они еще не знают, с кем им придется иметь дело...