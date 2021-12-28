Один дома 4, 2002

Оказавшись посреди надвигающегося развода своих родителей, девятилетний Кевин Маккалистер неохотно соглашается провести Рождество с новой девушкой своего отца, Натали, в ее роскошном особняке, заставленном новейшими высокотехнологичными гаджетами. И снова Кевин оказывается дома один и по уши в беде, когда Марв, один из его старых врагов-грабителей, и его столь же безумная жена-помощница Вера, решают ограбить особняк на Святочный праздник. К счастью, Кевин уже давно стал экспертом в области психологии воров, и на этот раз его дом больше, а оборудование для борьбы с преступностью более сложное. Сможет ли он защитить свой новый дом?
Мечта любого маленького хулигана — это когда родителей нет дома и в твоем распоряжении целый дом! Для Кевина МакКалистера, нашего старого знакомого, эти мечты сбываются.
На этот раз он готовится встретить Рождество, ожидая родителей и гостей в огромном супердоме, напичканном самыми невероятными техническими устройствами. И поверьте, праздник будет потрясающим! Особенно для горе-бандитов, задумавших проникнуть в дом. Ведь они еще не знают, с кем им придется иметь дело...