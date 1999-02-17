Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Верное сердце
Киноафиша Фильмы Верное сердце

Верное сердце

True Heart 18+
Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1997
Премьера в мире 17 февраля 1999
Дата выхода
17 февраля 1999 Россия 12+
17 февраля 1999 Аргентина
17 февраля 1999 Казахстан
17 февраля 1999 Украина
MPAA PG
Производство Orion Pictures, Motion Picture Corporation of America (MPCA)
Другие названия
True Heart, Absturz in der Wildnis, Cœur pur, Coração Leal, Corazón de fuego, Kaland a vadonban, Khonanesta, Perifani kardia, Prawdziwe serce, Верное сердце, Віддане серце, Честно сърце
Режиссер
Кэтрин Киран
В ролях
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Зэкери Тай Брайан
Аугуст Шелленберг
Дей Янг
Том МакБет
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.1
Оцените 14 голосов
5.2 IMDb
Цитаты
Khonanesta Слушай. Птицы не поют во время бури.
Sam Да? Как ты это узнал?
Khonanesta Много учителей. Небо учит. Утром радуга — дождь. После полудня дождя нет. Понимаешь? Лишай растёт только на севере. Солнце тоже учит. На юге — зима, на севере — лето.
Khonanesta Но Медовая Лапа.
[медведь]
Khonanesta Лучший учитель. Он учит человека плавать, лазать, копать, даже заправлять постель зимой.
