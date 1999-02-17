Верное сердце
True Heart
18+
Напомним о выходе в прокат
Страна
США
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
1997
Премьера в мире
17 февраля 1999
Дата выхода
|17 февраля 1999
|Россия
|
|12+
|17 февраля 1999
|Аргентина
|
|
|17 февраля 1999
|Казахстан
|
|
|17 февраля 1999
|Украина
|
|
MPAA
PG
Производство
Orion Pictures, Motion Picture Corporation of America (MPCA)
Другие названия
True Heart, Absturz in der Wildnis, Cœur pur, Coração Leal, Corazón de fuego, Kaland a vadonban, Khonanesta, Perifani kardia, Prawdziwe serce, Верное сердце, Віддане серце, Честно сърце