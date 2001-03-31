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Эдвард Джюзбери
Edward Jewesbury
Киноафиша
Персоны
Эдвард Джюзбери
Эдвард Джюзбери
Edward Jewesbury
Дата рождения
6 августа 1917
Возраст
83 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
31 марта 2001
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.6
Ричард III
(1995)
7.2
Друзья Питера
(1992)
3.5
Подземелье драконов
(2000)
Фильмография Эдвард Джюзбери
3.5
Подземелье драконов
Dungeons & Dragons
приключения, фэнтези, боевик
2000, США / Чехия
7.6
Ричард III
Richard III
военный, драма
1995, США / Великобритания
7.3
Друзья Питера
Peter's Friends
драма, комедия, мелодрама
1992, Великобритания
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