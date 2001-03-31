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Эдвард Джюзбери Edward Jewesbury
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Эдвард Джюзбери

Edward Jewesbury

Дата рождения
6 августа 1917
Возраст
83 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
31 марта 2001
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Ричард III 7.6
Ричард III (1995)
Друзья Питера 7.2
Друзья Питера (1992)
Подземелье драконов 3.5
Подземелье драконов (2000)

Фильмография Эдвард Джюзбери

Подземелье драконов 3.5
Подземелье драконов Dungeons & Dragons
приключения, фэнтези, боевик 2000, США / Чехия
Ричард III 7.6
Ричард III Richard III
военный, драма 1995, США / Великобритания
Друзья Питера 7.3
Друзья Питера Peter's Friends
драма, комедия, мелодрама 1992, Великобритания
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