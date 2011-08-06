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Джон Вуд
Джон Вуд John Wood
Киноафиша Персоны Джон Вуд

Джон Вуд

John Wood

Дата рождения
5 июля 1930
Возраст
81 год
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
6 августа 2011
Место рождения
Дербишир, Великобритания

Популярные фильмы

Ричард III 7.6
Ричард III (1995)
Страна теней 7.3
Страна теней (1993)
Гражданин Икс 7.3
Гражданин Икс (1995)

Фильмография Джон Вуд

Жанр
Год
Все 11 Фильмы 11 Актер 11
Белая графиня 5.8
Белая графиня The White Countess
мелодрама 2005, Великобритания / США / Германия / Китай
Тело 5.7
Тело The Body
мистика, драма, мелодрама 2001, США / Израиль / Германия
Идеальный муж 6.3
Идеальный муж An Ideal Husband
комедия, мелодрама 1999, США / Великобритания
Метролэнд 6.4
Метролэнд Metroland
драма 1997, Испания / Франция / Великобритания
Сабрина 6.8
Сабрина Sabrina
комедия, мелодрама 1995, США / Германия
Ричард III 7.6
Ричард III Richard III
военный, драма 1995, США / Великобритания
Гражданин Икс 7.3
Гражданин Икс Citizen X
драма, триллер, криминал 1995, Венгрия / США
Фламандская доска 5.7
Фламандская доска Uncovered
триллер 1994, Великобритания / Испания / Франция
Страна теней 7.3
Страна теней Shadowlands
биография, мелодрама, драма 1993, Великобритания
Леди Джейн 7.1
Леди Джейн Lady Jane
драма, биография, исторический 1985, Великобритания
Военные игры 7.1
Военные игры WarGames
триллер, фантастика, драма 1983, США
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