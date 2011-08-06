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Фильмография
Джон Вуд
John Wood
Киноафиша
Персоны
Джон Вуд
Джон Вуд
John Wood
Дата рождения
5 июля 1930
Возраст
81 год
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
6 августа 2011
Место рождения
Дербишир, Великобритания
Популярные фильмы
7.6
Ричард III
(1995)
7.3
Страна теней
(1993)
7.3
Гражданин Икс
(1995)
Фильмография Джон Вуд
Жанр
Все
Биография
Военный
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мистика
Триллер
Фантастика
Год
Все
2005
2001
1999
1997
1995
1994
1993
1985
1983
Все
11
Фильмы
11
Актер
11
5.8
Белая графиня
The White Countess
мелодрама
2005, Великобритания / США / Германия / Китай
5.7
Тело
The Body
мистика, драма, мелодрама
2001, США / Израиль / Германия
6.3
Идеальный муж
An Ideal Husband
комедия, мелодрама
1999, США / Великобритания
6.4
Метролэнд
Metroland
драма
1997, Испания / Франция / Великобритания
6.8
Сабрина
Sabrina
комедия, мелодрама
1995, США / Германия
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7.6
Ричард III
Richard III
военный, драма
1995, США / Великобритания
7.3
Гражданин Икс
Citizen X
драма, триллер, криминал
1995, Венгрия / США
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5.7
Фламандская доска
Uncovered
триллер
1994, Великобритания / Испания / Франция
7.3
Страна теней
Shadowlands
биография, мелодрама, драма
1993, Великобритания
7.1
Леди Джейн
Lady Jane
драма, биография, исторический
1985, Великобритания
7.1
Военные игры
WarGames
триллер, фантастика, драма
1983, США
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