Открытки с края бездны
Награды и номинации фильма Открытки с края бездны
Награды и номинации фильма Открытки с края бездны 1990
Оскар 1991
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучшая песня
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
