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Открытки с края бездны
Открытки с края бездны, 1990: актеры и роли
Postcards from the Edge
Открытки с края бездны
1990 / США
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Открытки с края бездны, 1990: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Николс
Mike Nichols
В ролях
Мэрил Стрип
Meryl Streep
Ширли МакЛэйн
Shirley MacLaine
Деннис Куэйд
Dennis Quaid
Джин Хэкмен
Gene Hackman
Ричард Дрейфусс
Richard Dreyfuss
Роб Райнер
Rob Reiner
Мэри Уикс
Mary Wickes
Аннетт Бенинг
Annette Bening
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