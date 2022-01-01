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Открытки с края бездны Открытки с края бездны
Киноафиша Фильмы Открытки с края бездны Открытки с края бездны, 1990: актеры и роли
Postcards from the Edge Открытки с края бездны 1990 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Открытки с края бездны, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Николс Майк Николс Mike Nichols
В ролях
Мэрил Стрип Мэрил Стрип Meryl Streep Ширли МакЛэйн Ширли МакЛэйн Shirley MacLaine Деннис Куэйд Деннис Куэйд Dennis Quaid Джин Хэкмен Джин Хэкмен Gene Hackman Ричард Дрейфусс Ричард Дрейфусс Richard Dreyfuss Роб Райнер Роб Райнер Rob Reiner Мэри Уикс Mary Wickes Аннетт Бенинг Аннетт Бенинг Annette Bening
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