Награды и номинации фильма Кидалы 1990

Оскар 1991 Оскар 1991
Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1991 Золотой глобус 1991
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
