Кидалы
Награды и номинации фильма Кидалы
Награды и номинации фильма Кидалы 1990
Оскар 1991
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
