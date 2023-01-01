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Пила 7
Пила 7, 2010: актеры и роли
Saw 3D: The Traps Come Alive
Пила 7
2010 / США
Трейлер
7.4
Оцените
30
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Пила 7, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кевин Гротерт
Kevin Greutert
В ролях
Дин Армстронг
Dean Armstrong
Тобин Белл
Tobin Bell
Джонни Йонг Бош
Johnny Yong Bosch
Фрэнки Джи
Franky Gee
Джина Холден
Gina Holden
Танедра Хауард
Костас Мэндилор
Costas Mandylor
Ребекка Маршалл
Rebecca Marshall
Кевин МакГарри
Kevin McGarry
Бетси Расселл
Betsy Russell
Джеймс Ван Паттен
James Van Patten
Дрю Виргевер
Шона МакДональд
Shauna Macdonald
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