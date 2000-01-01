Эндрю Джареки

С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны

2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно

Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение

Криминальных сериалов много, но эти 7 урвали оценку выше 8.1: если еще не смотрели, мы вам завидуем

Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»

Этот актер отказался от Гэндальфа, Лектера и Дамблдора: тот редкий случай, когда карьера свернула не туда

Netflix сделал подарок любителям «Интерстеллара» – аниме с 89% свежести: «Мои глаза просто в экстазе»

Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле

«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)

10 новых Sci-Fi фильмов 2022-2026 годов с высокими оценками на Rotten Tomatoes: «Дюна 2» и «Проект "Конец Света"» не №1