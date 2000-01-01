Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Награды
Эндрю Джареки
Andrew Jarecki
Киноафиша
Персоны
Эндрю Джареки
Эндрю Джареки
Andrew Jarecki
Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Продюсер, Режиссер
Популярные фильмы
8.5
Решение из Алабамы
(2025)
8.3
Тайны миллиардера
(2015)
7.1
Как я дружил в социальной сети
(2010)
Фильмография Эндрю Джареки
8.5
Решение из Алабамы
The Alabama Solution
документальный
2025, США
8.3
Тайны миллиардера
криминал, детектив, документальный
2015, США
7.1
Как я дружил в социальной сети
Catfish
документальный
2010, США
Смотреть трейлер
6.3
Все самое лучшее
All Good Things
криминал, триллер, драма
2010, США
Смотреть трейлер
Показать еще
С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны
2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно
Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение
Криминальных сериалов много, но эти 7 урвали оценку выше 8.1: если еще не смотрели, мы вам завидуем
Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»
Этот актер отказался от Гэндальфа, Лектера и Дамблдора: тот редкий случай, когда карьера свернула не туда
Netflix сделал подарок любителям «Интерстеллара» – аниме с 89% свежести: «Мои глаза просто в экстазе»
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
10 новых Sci-Fi фильмов 2022-2026 годов с высокими оценками на Rotten Tomatoes: «Дюна 2» и «Проект "Конец Света"» не №1
«Смотрю вторые сутки нон-стопом»: этот детектив НТВ внезапно полюбили даже зумеры — «Невскому» такое и не снилось
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить