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Любовь Добржанская
Киноафиша
Персоны
Любовь Добржанская
Любовь Добржанская
Дата рождения
24 декабря 1905
Возраст
74 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
3 ноября 1980
Карьера
Актриса
Место рождения
Киев, Российская империя
Популярные фильмы
Ирония судьбы, или с легким паром!
(1975)
8.928572
Берегись автомобиля
(1966)
8.066667
В четверг и больше никогда
(1977)
7
Фильмография Любовь Добржанская
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Год
Все
1977
1975
1973
1966
1952
Все
5
Фильмы
5
Актриса
5
7
В четверг и больше никогда
мелодрама, драма
1977, СССР
Смотреть онлайн
8.9
Ирония судьбы, или с легким паром!
мелодрама, комедия
1975, СССР
Смотреть онлайн
6.5
Игрок
драма
1973, СССР
Смотрите на
8.1
Берегись автомобиля
комедия, мелодрама, криминал
1966, СССР
Билеты
6.9
Учитель танцев
комедия
1952, СССР
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