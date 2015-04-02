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Опасная иллюзия Опасная иллюзия
Киноафиша Фильмы Опасная иллюзия Отзывы о фильме «Опасная иллюзия»
The Necessary Death of Charlie Countryman Опасная иллюзия 2013 / США
6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Опасная иллюзия»

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Наша рецензия

Фильм «Опасная иллюзия» должен стать объектом самого тщательного и скрупулезного киноведческого исследования. В ходе упомянутого исследования необходимо выяснить, какие именно вещества употребляли авторы картины на каждом из этапов ее создания, в каком количестве, каких марок и сортов, в каких регионах произрастало сырье, послужившее основой для означенных марок и сортов, в каких пропорциях смешивались названные вещества, каковы были способы их употребления и в каком порядке эти…

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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Какой идиотизм. Фрог ты мне должен 300р за билет. Никакущий фильм, жутко скучный, безсмысленный, ужасно страшная телка, бесцветный Бухарест, провисание каждую минуту, полукомедия какая то короче...✊ 2\10 (при чем за музыку)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
А почему так мало где идет...? ✌️ Надо же узнать- мощный драйв или провисание каждую минуту ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (PiroJok, 21/03/2014 - 20:12:03):мощный драйв или провисание каждую минуту

Мощное провисание✊ Фроги просто иногда так шутит
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Янэк 2 апреля 2015, 12:51
Фильм скучный, тупой, медленный, мерзлотный, пустые диалоги, главный герой ассоциируется с соплей в полете, его партнерша тоже, игра актеров беспомощная, диалоги бессмысленные и пустые до боли, берегите наличные и нервы,не смотрите даже в сторону этого фильма.

Беспокоится можно о психическом здоровье продюсера и любого человека который который похвалит этот фильм (если он не 12 летний тинейджер)))

Не рекомендуем его никому.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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