Наша рецензия

Фильм «Опасная иллюзия» должен стать объектом самого тщательного и скрупулезного киноведческого исследования. В ходе упомянутого исследования необходимо выяснить, какие именно вещества употребляли авторы картины на каждом из этапов ее создания, в каком количестве, каких марок и сортов, в каких регионах произрастало сырье, послужившее основой для означенных марок и сортов, в каких пропорциях смешивались названные вещества, каковы были способы их употребления и в каком порядке эти…