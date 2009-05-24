Коко Шанель и Игорь Стравинский, 2009

Их жизненные пути пересеклись в решающий момент, придав неожиданное направление культурной истории ХХ века. Их открытия и поныне не утратили своего значения. Стравинский создал новый подход к музыке, Шанель провела революцию в женской моде.



Летом 1920 года Стравинский, оставшийся, как и многие беженцы из Советской России, без денег и без пристанища, принял приглашение Шанель погостить на её вилле под Парижем. Он приехал туда не один, с ним четверо детей и жена Катерина. Стравинскому и Шанель тогда еще только предстоит достигнуть высот славы, но в этот поворотный момент между ними вспыхивает тайная страсть, недозволенная, трагическая, но вместе с тем побуждающая обоих к тем творческим свершениям, которые и сделают их великими. Любовь их будет не долгой, но память о ней оба сохранят до конца жизни.