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Коко Шанель и Игорь Стравинский Коко Шанель и Игорь Стравинский
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Chanel Coco & Igor Stravinsky

Коко Шанель и Игорь Стравинский, 2009

2009 / Франция / Япония / Швейцария
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Их жизненные пути пересеклись в решающий момент, придав неожиданное направление культурной истории ХХ века. Их открытия и поныне не утратили своего значения. Стравинский создал новый подход к музыке, Шанель провела революцию в женской моде.

Летом 1920 года Стравинский, оставшийся, как и многие беженцы из Советской России, без денег и без пристанища, принял приглашение Шанель погостить на её вилле под Парижем. Он приехал туда не один, с ним четверо детей и жена Катерина. Стравинскому и Шанель тогда еще только предстоит достигнуть высот славы, но в этот поворотный момент между ними вспыхивает тайная страсть, недозволенная, трагическая, но вместе с тем побуждающая обоих к тем творческим свершениям, которые и сделают их великими. Любовь их будет не долгой, но память о ней оба сохранят до конца жизни.

6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 24 мая 2009
Возраст 18+
Режиссер
Ян Кунен
В ролях
Анна Муглалис
Мадс Миккельсен
Мадс Миккельсен
Елена Морозова
Елена Морозова
Наташа Линдинжер
Наташа Линдинжер
Григорий Мануков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Коко Шанель и Игорь Стравинский 1 постер
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