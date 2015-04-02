7.1
7.1

Неприятности с Гарри

, 1955
The Trouble with Harry
США / комедия / 18+
О фильме

В маленьком местечке Новой Англии группа граждан обнаруживает труп своего соседа. Но труп этот какой-то неправильный - беспокойный и взбалмошный...

В ролях

Эдмунд Гвенн
Джон Форсайт
Милдред Нэтвик
Милдред Даннок
Джерри Мэзерс
Ширли МакЛэйн
Режиссер Альфред Хичкок
Сценарист Джон Майкл Хейс, Джек Тревор Стори
Композитор Бернард Херрман
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1955
Премьера в мире 30 сентября 1955
Дата выхода
26 июля 1956 Австралия
3 октября 1955 Бельгия 12
14 ноября 1955 Бразилия 12
4 мая 1956 Великобритания
13 августа 1956 Германия
3 мая 1956 Гонконг
14 октября 1955 Греция
11 мая 1959 Дания
30 мая 1956 Италия
18 января 1956 Канада
4 января 1957 Нидерланды
2 апреля 1956 Норвегия
15 марта 1956 Португалия
3 октября 1955 США
22 октября 1956 Уругвай
18 мая 1956 Финляндия K-12
14 марта 1956 Франция
22 октября 1956 Швеция
26 февраля 1956 Япония PG12
MPAA PG
Бюджет $1 200 000
Производство Alfred J. Hitchcock Productions
Другие названия
The Trouble with Harry, El tercer tiro, Immer Ärger mit Harry, Mais qui a tué Harry?, ¿Quién mató a Harry?, Alfred Hitchcock's The Trouble with Harry, Nevolje s Harryjem, O Terceiro Tiro, ¿Pero quién mató a Harry?, Bajok Harryvel, Harii no sainan, Herrie om Harry, Hvem myrdede Harry?, Kłopoty z Harrym, La congiura degli innocenti, Maar wie heeft Harry gedood?, Men ... vem mördade Harry?, Men vem mördade Harry?, Men... hvem myrdet Harry?, Mutta ... kuka murhasi Harryn?, Mutta kuka murhasi Harryn, Mutta kuka murhasi Harryn?, Necazuri cu Harry, Nenorocirea lui H., Però, qui ha mort en Harry?, Pero... ¿quién mató a Harry?, Potíže s Harrym, Problémy s Harrym, Sekeldused Harryga, Težave s Harryjem, Trouble with Harry, Ugglor i mossen, Ποιος σκότωσε το Χάρι;, Невоље са Харијем, Неприємності з Гаррі, Неприятности с Гарри, Неприятности с Хари, ハリーの災難, 怪屍案

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 15 голосов
7 IMDb
Отзывы о фильме

fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Фильм очаровал. Блестящие диалоги, моя любимая Ширли МакЛейн.
Легкомысленное отношение к покойнику удивило поначалу, но я думаю, какого чёрта? Труп… Читать дальше…
Фильмы похожие на Неприятности с Гарри

На измене?!
На измене?! комедия
2010, Россия
4.0
Большая белая обуза
Большая белая обуза драма, комедия
2005, Германия / Канада / Новая Зеландия / США
6.0
Уик-энд у Берни
Уик-энд у Берни комедия, приключения
1989, США
6.0
Мышьяк и старое кружево
Мышьяк и старое кружево триллер, комедия
1944, США
7.0
Очки в золотой оправе
Очки в золотой оправе драма
1987, Италия / Югославия / Франция
6.0
Семейный заговор
Семейный заговор триллер
1976, США
6.0
Безумие
Безумие детектив, триллер
1972, Великобритания
7.0
Топаз
Топаз триллер
1969, США
6.0
Разорванный занавес
Разорванный занавес триллер, мелодрама, драма
1966, США
6.0
Марни
Марни триллер, мелодрама, криминал
1964, США
6.0
Не тот человек
Не тот человек нуар, драма
1956, США
7.0
Поймать вора
Поймать вора триллер, мелодрама, детектив
1955, США
7.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
Забудьте о шашлыках в выходные: Россию засыплет снегом уже к четвергу – и к майским лучше не станет
«Мал ростом и некрасив»: из-за обидного прозвища Лермонтов ополчился на весь белый свет – испортил жизнь десяткам женщин
Это блюдо помогло Пушкину пережить ссылку: печеный картофель по-чухонски поэт ел, даже вернувшись в Петербург
3 свежих сериала смотрела и не могла оторваться: вышли полностью, а оценки у всех 8+ – рекомендую
«Сверхи» в мире «Острых козырьков»: в этом уникальном фэнтези 3 почти идеальных сезона (а еще 18+ и море крови)
До нового сезона «Первого отдела» как до Луны — но с этим 12-серийным детективом от НТВ скучать не придется
Битва за $148 млн: Apple TV+ превратили культовую мангу в шедевр со 100% свежести — не сериал, а «просто золото»
Лишь один из советских мушкетеров до сих пор сводит женщин с ума: точно не жадина Д’Артаньян
90% зрителей «никогда не слышали» о продолжении «Ивана Васильевича» — в СССР его могли посмотреть только «избранные»
Свежий хоррор с рекордами Netflix и 37 000 000 просмотров за 3 дня киноманы выключают уже через полчаса: «Какой же это трэш»
«Это огонь, ребята»: из-за «Невского» вы могли пропустить сильный детектив НТВ с Васильевым, Шведовым и Маковецким с рейтингом 8
