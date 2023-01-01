Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Монстры Монстры
Киноафиша Фильмы Монстры Фильмы похожие на Монстры
Monsters Монстры 2010 / Великобритания
7.1 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Монстры

Вся информация о фильме
Монстры 2: Темный континент
Монстры 2: Темный континент
драма, фантастика, триллер 2014, Великобритания
3.0
Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
фантастика, боевик 2011, США
7.0
Район №9
Район №9
фантастика 2009, США
8.0
Монстро
Монстро
боевик, триллер, драма, фантастика 2008, США
7.0
Война миров
Война миров
триллер, фантастика, драма 2005, США
7.0
Новая эра Z
Новая эра Z
ужасы, триллер, драма 2016, США / Великобритания
7.0
Арес
Арес
фантастика, драма, триллер 2016, Франция
5.0
Годзилла
Годзилла
ужасы, фантастика, боевик 2014, США
5.0
Европа
Европа
фантастика, триллер 2013, США
6.0
Хроника
Хроника
ужасы, драма 2012, США / Великобритания
7.0
Чужие на районе
Чужие на районе
фантастика, комедия, боевик 2011, Великобритания
6.0
2016: конец ночи
2016: конец ночи
фантастика, триллер 2011, Германия
6.0
Укрытие
Укрытие
драма 2011, США
3.0
Супер 8
Супер 8
фантастика 2011, США
6.0
Охотники на троллей
Охотники на троллей
триллер, фантастика, драма 2010, Норвегия
7.0
Пандорум
Пандорум
ужасы, фантастика 2009, США / Германия
7.0
Пекло
Пекло
триллер, фантастика 2007, Великобритания
7.0
Сквозь горизонт
Сквозь горизонт
ужасы, фантастика, триллер, детектив 1997, США / Великобритания
7.0
Годзилла
Годзилла
фантастика, анимация, триллер 1954, Япония
5.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше