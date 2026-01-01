Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Розовые фламинго
6.0
Киноафиша Фильмы Розовые фламинго
6.0

Розовые фламинго

, 1972
Pink Flamingos
США / комедия, криминал / 18+
Постер фильма Розовые фламинго
6.0

О фильме

Жуткая, гротескная Бэбс Джонсон живет на стоянке трейлеров со своим неполноценным сынком Крэкерсом и отвратительной Мамой Эди, помешанной на яйцах. Все согласны, что Бэбс — самая «грязная тварь в этом мире»; ее статус вызывает зависть торговцев детьми на черном рынке. Они дают обет, что будут еще «грязнее», чем их соперница. Начинается соревнование, включающее поджог, скотоложество, каннибализм, кастрацию и копрофагию…

В ролях

Дивайн
Бабс Джонсон
Дэвид Локари
Raymond Marble
Мэри Вивиан Пирс
Cotton
Минк Стоул
Connie Marble
Дэнни Миллс
Crackers
Эдит Мэсси
Edie
Чаннинг Уилрой
Чэннинг
Куки Мюллер
Cookie
Пол Свифт
The Egg Man
Сьюзэн Уолш
Сьюзи
Режиссер Джон Уотерс
Сценарист Джон Уотерс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1972
Премьера в мире 17 марта 1972
Дата выхода
17 марта 1972 Россия 18+
26 февраля 1998 Австралия
30 июня 2005 Аргентина +18
31 марта 1976 Бразилия 18
12 января 1990 Великобритания
20 сентября 1990 Венгрия
29 октября 1997 Испания
17 марта 1972 Казахстан
11 апреля 1997 США
17 марта 1972 Украина
31 марта 1976 Франция
4 июля 1998 Япония
MPAA NC-17
Бюджет $10 000
Сборы в мире $7 585
Производство Dreamland
Другие названия
Pink Flamingos, Fenicotteri rosa, John Waters' Pink Flamingos, Pembe Flamingolar, Różowe flamingi, Rózsaszín flamingók, Ružičasti flamingosi, Růžoví plameňáci, Розовые фламинго, Ружичасти фламингоси, पिंक फ्लमिंगोस, ピンク・フラミンゴ, 粉红色的火烈鸟, Рожеві фламінго

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 11 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Слушать
саундтрек фильма Розовые фламинго

Цитаты

Babs Johnson Убивай всех прямо сейчас! Одобряй убийства с преднамеренностью! Пропагандируй каннибализм! Ешь г#вно! Г#вно — моя политика! Г#вно — моя жизнь!

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Розовые фламинго

Грязный стыд
Грязный стыд комедия
2004, США
5.0
Мамочка-маньячка-убийца
Мамочка-маньячка-убийца комедия, криминал, триллер
1994, США
6.0
Гуммо
Гуммо драма
1997, США
6.0
Я стреляла в Энди Уорхола
Я стреляла в Энди Уорхола драма, биография
1995, США / Великобритания
6.0
Травиата
Травиата драма, мюзикл
1983, Италия
7.0
Жидкое небо
Жидкое небо фантастика
1982, США
5.0
Сало, или 120 дней Содома
Сало, или 120 дней Содома военный, драма, ужасы
1975, Италия
5.0
Плакса
Плакса мюзикл, мелодрама, комедия
1990, США
6.0
Лак для волос
Лак для волос мюзикл, драма, комедия, мелодрама
1988, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Не называйте себя умным, пока не пройдёте этот тест: 98% людей не находят ошибку на картинке даже за 2 часа
Четырехдневку в России одобрили официально: отдыхать по три дня подряд разрешили всем и каждому
Заливаю пузырек перекиси водорода в унитаз и радости нет предела: фаянс сияет словно жемчуг
150 000 000 зрителей ставят лайк: в топ-3 аниме на Netflix не попал даже «Ван-Пис» – у «Титанов» и «Прокачки» дела еще хуже
«Людям в погонах должно быть стыдно»: российские полицейские в 2026 году воротят нос от «Места встречи» из-за Высоцкого
Империя вернулась, логика пропала: в новых «Звездных войнах» окончательно переписали канон Хана Соло – под раздачу попал даже его сын
«Буквально затошнило»: это свежее аниме требуют запретить в России всего за 1 серию — так не хейтили даже «Соло прокачку»
Pixar в ужасе: «Историю игрушек 5» слили в Сеть, да еще и с русской озвучкой — «не откладывайте просмотр»
«Условный мент» мог стать вторым «Невским», но новый сезон его похоронил: «Детектив без интеллекта – помойка»
Пока жду «Невский-8», включил этот фильм с Паламарчуком и «оплевал экран»: «Дешевая халтура», «Плагиат Джима Керри»
«Ты в зоопарке был? Тест проходил?»: на 5/5 вопросов о творчестве Данелии ответить сложнее, чем завести вертолет в «Мимино»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше