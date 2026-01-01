Жуткая, гротескная Бэбс Джонсон живет на стоянке трейлеров со своим неполноценным сынком Крэкерсом и отвратительной Мамой Эди, помешанной на яйцах. Все согласны, что Бэбс — самая «грязная тварь в этом мире»; ее статус вызывает зависть торговцев детьми на черном рынке. Они дают обет, что будут еще «грязнее», чем их соперница. Начинается соревнование, включающее поджог, скотоложество, каннибализм, кастрацию и копрофагию…
|17 марта 1972
|Россия
|18+
|26 февраля 1998
|Австралия
|30 июня 2005
|Аргентина
|+18
|31 марта 1976
|Бразилия
|18
|12 января 1990
|Великобритания
|20 сентября 1990
|Венгрия
|29 октября 1997
|Испания
|17 марта 1972
|Казахстан
|11 апреля 1997
|США
|17 марта 1972
|Украина
|31 марта 1976
|Франция
|4 июля 1998
|Япония