Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Мэри Хэррон
Мэри Хэррон
Mary Harron
О персоне
Фильмография
Новости
Мэри Хэррон
Mary Harron
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
12 января 1953
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Мэри Хэррон
Родилась 12 января 1953 года. Брейсбридж, Канада.
Развернуть
Фильмография Мэри Хэррон
Земля Дали
биография
2019, США
0.0
Так сказал Чарли
драма
2019, США
5.0
Анна Николь
биография, драма
2013, США
5.0
Дневник мотылька
ужасы
2011, Канада / Ирландия
5.0
Непристойная Бетти Пейдж
драма, биография
2005, США
6.0
Американский психопат
ужасы, триллер, драма
2000, США / Канада
7.0
Я стреляла в Энди Уорхола
драма, биография
1995, США / Великобритания
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
От режиссера «Американского психопата»: вышел трейлер хоррор-сериала «В ожидании»
В главных ролях Анна-София Робб и Рори Калкин.
Написать
6 октября 2020 15:26
Девочки Мэнсона: Трейлер фильма «Так сказал Чарли»
Фильм режиссёра Мэри Хэррон («Американский психопат») расскажет историю секты Чарльза Мэнсона.
Написать
13 марта 2019 09:33
Все новости
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»