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Бруно Фрейндлих
Бруно Фрейндлих
О персоне
Фильмография
Бруно Фрейндлих
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Дата рождения
10 октября 1909
Возраст
92 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
9 июля 2002
Карьера
Актер
Биография Бруно Фрейндлих
Родился 10 октября 1909 года. Петербург, Российская Империя (Россия).
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Фильмография Бруно Фрейндлих
Битва за Москву
военный, драма
1985, СССР / ГДР / Чехословакия / Вьетнам
7.0
Странная история доктора Джекила и мистера Хайда
фантастика, детектив
1985, СССР
6.0
Я — актриса
биография
1980, СССР
7.0
Объяснение в любви
мелодрама
1977, СССР
7.0
Бег
исторический, драма, военный
1970, СССР
6.0
Чайковский
биография, драма
1969, СССР
6.0
Мертвый сезон
триллер, криминал
1968, СССР
6.0
Каин XVIII
мелодрама, фэнтези, приключения
1963, СССР
7.0
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