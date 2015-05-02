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Майя Плисецкая
Майя Плисецкая Maya Plisetskaya
Киноафиша Персоны Майя Плисецкая

Майя Плисецкая

Maya Plisetskaya

Дата рождения
20 ноября 1925
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
2 мая 2015
Место рождения
Москва, Россия

Биография Майи Плисецкой

Маайя Михайловна Плисеецкая — советская и российская балерина, хореограф, балетмейстер, одна из величайших танцовщиц XX века. Родилась 20 ноября 1925 года в Москве, скончалась 2 мая 2015 года в Мюнхене.

Окончив Московское хореографическое училище в 1943 году, была принята в труппу Большого театра, где с 1948 по 1990 годы блистала как прима-балерина. Её педагогами были Елизавета Гердт и Мария Леонтьева. Благодаря артистическому дару и выдающейся технике она быстро заняла место в числе ведущих солисток театра.

С огромным успехом выступала на лучших сценах мира — в Великобритании, США, Франции, Италии и других странах, получив международное признание и любовь публики. Яркая представительница театральной династии Мессерер — Плисецких, она была удостоена множества наград, в том числе звания Героя Социалистического Труда, Народной артистки СССР, Ленинской премии, трёх орденов Ленина и полного комплекта ордена «За заслуги перед Отечеством».

В 1990 году была уволена балетмейстером Григоровичем из Большого театра, что стало громким событием в культурной жизни страны.

Популярные фильмы

8.4
Кармен-сюита (1978)
Анна Каренина 7.4
Анна Каренина (1967)
Чайковский 6.4
Чайковский (1969)

Фильмография Майи Плисецкой

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 4 Актриса 4
Зодиак 6.4
Зодиак M.K.C. Zodiakas
драма 1986, СССР
8.4
Кармен-сюита Carmen Syuta
мюзикл 1978, СССР
Чайковский 6.4
Чайковский Tchaikovsky
биография, драма 1969, СССР
Анна Каренина 7.4
Анна Каренина Anna Karenina
драма 1967, СССР

Творческий путь Майи Плисецкой

От порхания по сцене Большого до “клетки” — запрета на выезд из страны. Биография Майи Плисецкой написана не только на белых страницах. В 2025 году столетний юбилей со дня рождения балерины. Какой путь ей пришлось пройти до мирового признания? И почему на неё равняются до сих пор?

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