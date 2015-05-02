Майя Плисецкая

Маайя Михайловна Плисеецкая — советская и российская балерина, хореограф, балетмейстер, одна из величайших танцовщиц XX века. Родилась 20 ноября 1925 года в Москве, скончалась 2 мая 2015 года в Мюнхене.

Окончив Московское хореографическое училище в 1943 году, была принята в труппу Большого театра, где с 1948 по 1990 годы блистала как прима-балерина. Её педагогами были Елизавета Гердт и Мария Леонтьева. Благодаря артистическому дару и выдающейся технике она быстро заняла место в числе ведущих солисток театра.

С огромным успехом выступала на лучших сценах мира — в Великобритании, США, Франции, Италии и других странах, получив международное признание и любовь публики. Яркая представительница театральной династии Мессерер — Плисецких, она была удостоена множества наград, в том числе звания Героя Социалистического Труда, Народной артистки СССР, Ленинской премии, трёх орденов Ленина и полного комплекта ордена «За заслуги перед Отечеством».



В 1990 году была уволена балетмейстером Григоровичем из Большого театра, что стало громким событием в культурной жизни страны.