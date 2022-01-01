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Чайковский
Чайковский, 1969: актеры и роли
Чайковский
1969 / СССР
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Чайковский, 1969: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Игорь Таланкин
Igor Talankin
В ролях
Иннокентий Смоктуновский
Антонина Шуранова
Майя Плисецкая
Maya Plisetskaya
Евгений Леонов
Владислав Стржельчик
Бруно Фрейндлих
Алла Демидова
Кирилл Лавров
Евгений Евстигнеев
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