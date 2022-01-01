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Чайковский
Киноафиша Фильмы Чайковский Чайковский, 1969: актеры и роли
Чайковский 1969 / СССР
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Чайковский, 1969: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Игорь Таланкин Igor Talankin
В ролях
Иннокентий Смоктуновский Иннокентий Смоктуновский Антонина Шуранова Майя Плисецкая Maya Plisetskaya Евгений Леонов Евгений Леонов Владислав Стржельчик Бруно Фрейндлих Бруно Фрейндлих Алла Демидова Алла Демидова Кирилл Лавров Кирилл Лавров Евгений Евстигнеев Евгений Евстигнеев Yevgeniy Yevstigneyev Лилия Юдина Мария Виноградова Maria Vinogradova Луиза Кошукова Аркадий Трусов Николай Афанасьев Павел Романов Александр Смирнов Николай Трофимов Николай Трофимов
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