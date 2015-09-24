Группа детей решает покинуть свой дом в поисках лучшей жизни.
СтранаИспания
Продолжительность1 час 6 минут
Год выпуска2015
Премьера в мире24 сентября 2015
Дата выхода
24 февраля 2017
Испания
24 мая 2017
Франция
Бюджет€1 000 000
Сборы в мире$54 845
ПроизводствоAbrakan Estudio, Basque Films, Competencia Producciones, La
Другие названия
Psiconautas, los niños olvidados, Birdboy: The Forgotten Children, Psiconautas, Psiconautas, as Crianças Esquecidas, Psychonauts, the Forgotten Children, Psiconautas, os nenos esquecidos, Psychonauci, zapomniane dzieci, Pszichonauták - Az elveszett gyerekek, Психонавты, забытые дети, サイコノータス 忘れられたこどもたち, 鳥男孩