Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «На помощь! » 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Психонавты, забытые дети
Постер мультфильма Психонавты, забытые дети
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Психонавты, забытые дети

Психонавты, забытые дети

Psiconautas, los niños olvidados 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Группа детей решает покинуть свой дом в поисках лучшей жизни.

Страна Испания
Продолжительность 1 час 6 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 24 сентября 2015
Дата выхода
24 февраля 2017 Испания
24 мая 2017 Франция
Бюджет €1 000 000
Сборы в мире $54 845
Производство Abrakan Estudio, Basque Films, Competencia Producciones, La
Другие названия
Psiconautas, los niños olvidados, Birdboy: The Forgotten Children, Psiconautas, Psiconautas, as Crianças Esquecidas, Psychonauts, the Forgotten Children, Psiconautas, os nenos esquecidos, Psychonauci, zapomniane dzieci, Pszichonauták - Az elveszett gyerekek, Психонавты, забытые дети, サイコノータス　忘れられたこどもたち, 鳥男孩
Режиссер
Педро Риверо
Альберто Васкес
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Психонавты, забытые дети
Война единорогов 6.9
Война единорогов (2022)
Мазафакер 6.7
Мазафакер (2017)
Девушка без рук 7.0
Девушка без рук (2016)
Апостол 6.9
Апостол (2012)
Магазинчик самоубийств 3D 6.9
Магазинчик самоубийств 3D (2012)
Сита поет блюз 7.8
Сита поет блюз (2008)
Идиоты и ангелы 7.1
Идиоты и ангелы (2008)
Я вышла замуж за странную личность 7.4
Я вышла замуж за странную личность (1997)

Рейтинг мультфильма

7.3
Оцените 16 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из мультфильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше