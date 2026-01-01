Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Марк Романек
Mark Romanek
Киноафиша
Персоны
Марк Романек
Марк Романек
Mark Romanek
Дата рождения
18 сентября 1959
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Чикаго, США
Биография Марка Романека
Родился 18 сентября 1959 года. Чикаго, Иллинойс, США.
Развернуть
Популярные фильмы
8.7
Майкл Джексон: Альбом «HIStory» на киноплёнке
(1997)
7.8
Винил
(2016)
7.7
Будь собой: Неизвестная история Алис Ги-Блаше
(2018)
Фильмография Марка Романека
6.9
Рассказы из Петли
драма, фантастика
2020, США
7.7
Будь собой: Неизвестная история Алис Ги-Блаше
Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché
биография, документальный, исторический
2018,
7.8
Винил
драма, музыка
2016, США
6.8
Шепот
драма, фантастика, триллер
2015, США
7.3
Не отпускай меня
Never Let Me Go
триллер, драма
2010, Великобритания
6.8
Фото за час
One Hour Photo
драма, триллер
2002, США
8.7
Майкл Джексон: Альбом «HIStory» на киноплёнке
Michael Jackson: HIStory on Film - Volume II
мелодрама, документальный
1997, США
Показать еще
Новости о Марке Романеке
Режиссер «Не отпускай меня» Марк Романек снимет триллер о семье, которую преследует злой дух
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого
5 продуктов из «Светофора», которые у меня не залеживаются: попробовала из-за цены, а повторно покупаю уже из-за вкуса
Без цензуры и купюр: «Шерлока» впервые превратят в сериал строго 18+ – детям такой детектив точно не покажешь
«Смерть родителей и тяжелая психологическая травма»: новинка с Паламарчуком по уровню жести переплюнула «Невский»
Без 100 серий и ожидания финала годами: 3 коротких сериала, которые затягивают уже с первого эпизода
«Я от бабушки ушел, но тест по сказкам не прошел» – теперь попробуйте вы: вспомните 5 старых фильмов по добрякам-героям
«Экранизация фанфика»: зрители назвали худшую серию «Дома Дракона» — её рейтинг упал до 6,3
«Дом дракона 3» только закончился и вернется совсем не скоро: что известно о 4-м сезоне гражданской войны Таргариенов
Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)
Дружелюбный сосед или пошляк с румяной коркой? Где звучали эти 6 цитат – в «Колобке» или «Человеке-пауке»? (тест сложный, но смешной)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить