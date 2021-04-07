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Марк Романек
Марк Романек
Mark Romanek
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Марк Романек
Mark Romanek
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Дата рождения
18 сентября 1959
Возраст
62 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Биография Марка Романека
Родился 18 сентября 1959 года. Чикаго, Иллинойс, США.
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Фильмография Марка Романека
Не отпускай меня
триллер, драма
2010, Великобритания
7.0
Фото за час
драма, триллер
2002, США
6.0
Майкл Джексон: Альбом «HIStory» на киноплёнке
мелодрама, документальный
1997, США
9.0
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Режиссер «Не отпускай меня» Марк Романек снимет триллер о семье, которую преследует злой дух
Это первый за 11 лет полнометражный проект постановщика.
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7 апреля 2021 13:33
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