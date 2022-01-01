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Не отпускай меня Не отпускай меня
Киноафиша Фильмы Не отпускай меня Не отпускай меня, 2010: актеры и роли
Never Let Me Go Не отпускай меня 2010 / Великобритания
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Не отпускай меня, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Романек Марк Романек Mark Romanek
В ролях
Кира Найтли Кира Найтли Keira Knightley Кэри Маллиган Кэри Маллиган Carey Mulligan Эндрю Гарфилд Эндрю Гарфилд Andrew Garfield Шарлотта Рэмплинг Шарлотта Рэмплинг Charlotte Rampling Элла Пернелл Элла Пернелл Ella Purnell
Вышка
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