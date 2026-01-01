Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Люткевич
Aleksandr Lyutkevich
Александр Люткевич
Александр Люткевич
Aleksandr Lyutkevich
Дата рождения
15 апреля 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Одесса, Украина
Популярные фильмы
7.6
Геройчики. Незваный гость
(2025)
7.0
Незнайка на Луне
(1997)
5.3
Необыкновенные приключения Карика и Вали
(2005)
Фильмография Александр Люткевич
7.6
Геройчики. Незваный гость
Geroychiki. Nezvanyy gost
анимация
2025, Россия
Смотреть трейлер
МУЛЬТ в кино 122. Согревающие мультики
MULT v kino. Vypusk # 122. Sogrevayushchiye multiki
анимация, короткометражный
2021, Россия
Смотреть трейлер
МУЛЬТ в кино. Выпуск №123. Радости полные мульты
MULT v kino 123. Radosti polnyye multy
анимация, короткометражный
2021, Россия
Смотреть трейлер
Мульт в кино. Выпуск №124. Весенние смешинки
MULT v kino 124. Vesenniye smeshinki
анимация, приключения, детский
2021, Россия
Смотреть трейлер
Мульт в кино. Выпуск №128. Мульты не на каникулах
Mult V Kino. Vol. 128
анимация, короткометражный
2021, Россия
Смотреть трейлер
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 130. Лето прошло, а мульты остались
Mult V Kino Vol 130
приключения, анимация, детский
2021, Россия
Смотреть трейлер
МУЛЬТ в кино 115. Море сюрпризов!
MULT v kino. Vypusk # 115
анимация
2020, Россия
Смотреть трейлер
МУЛЬТ в кино. Выпуск №118
MULT v kino. Vol 118
анимация, короткометражный
2020, Россия
Смотреть трейлер
МУЛЬТ в кино. Выпуск №120
MULT v kino. Vol 120
анимация, короткометражный
2020, Россия
Смотреть трейлер
МУЛЬТ в кино. Выпуск №121
MULT v kino 121. Novyy god, novyy mult!
анимация, короткометражный
2020, Россия
Смотреть трейлер
4
МУЛЬТ в кино. Выпуск 104. Ура, каникулы!
MULT v kino. Vypusk # 104
анимация, семейный, детский
2019, Россия
Смотреть трейлер
МУЛЬТ в кино 106. Улыбаемся и смотрим
MULT v kino. Vypusk # 106
анимация, семейный, детский
2019, Россия
Смотреть трейлер
МУЛЬТ в кино. Выпуск №108. А нам не холодно!
MULT v kino. Vypusk # 108
семейный, короткометражный, детский
2019, Россия
Смотреть трейлер
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 110. МУЛЬТсказка продолжается!
MULT v kino. Vypusk # 110
семейный, короткометражный, детский
2019, Россия
Смотреть трейлер
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 68. Добро пожаловать!
MULT v kino. Vypusk # 68
анимация, детский, семейный
2018, Россия
Смотреть трейлер
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 72. Приходите в гости!
MULT v kino. Vypusk # 72
анимация, семейный, детский
2018, Россия
Смотреть трейлер
МУЛЬТ в кино. Выпуск 76. Лето, привет!
MULT v kino. Vypusk # 76
анимация, семейный, детский
2018, Россия
Смотреть трейлер
МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!
МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!
анимация, семейный, детский
2018, Россия
Смотреть трейлер
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 79. Как в сказке!
MULT v kino. Vypusk # 79
анимация
2018, Россия
МУЛЬТ в кино. Выпуск №84. Лучшие друзья
MULT v kino. Vypusk # 84
анимация, детский, семейный
2018, Россия
Смотреть трейлер
МУЛЬТ в кино. Выпуск №63. Шоу продолжается!
MULT v kino. Vypusk # 63
анимация, семейный, детский
2017, Россия
Смотреть трейлер
Мульт в кино. Выпуск №37
MULT v kino. Vypusk # 37
анимация, детский
2016, Россия
Алиса знает, что делать! Зеленая месть
анимация, фантастика, приключения
2015, Россия
Смотреть трейлер
5.3
Необыкновенные приключения Карика и Вали
приключения, детский
2005, Россия
