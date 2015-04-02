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Жила-была одна баба
Отзывы о фильме «Жила-была одна баба»
Жила-была одна баба
2010 / Россия
Трейлер
7.4
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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dhans
2 апреля 2015, 12:51
Отличный трейлер этого фильма нашел на www.baba-film.ru ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Лерыч
2 апреля 2015, 12:51
Фильм хороший,настоящее кино.Не рекомендую любителям попкорна.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Aquasonick
2 апреля 2015, 12:51
Странно как некоторые пытаются оценивать картину Мона-Лиза по рейтингу владельца магазина где Леонардо покупал краски. Бред.)
Все кто пытаются подвести фильм под враждебную политику - это бесноватые коммунисты, которые боятся потерять свой рейтинг после проката этого фильма. И фильм-то не о политике...
Никто не виноват что коммунисты в 20-е уничтожили более 100 тысяч доведенных до отчаянья крестьян. И Смирнов то уж точно не виноват в этом.
Он снял добротный фильм о русской бабе жившей в очень тяжелое время.
Время было таким жутким что даже при всей своей чернухе историки (почитайте рецензии их) говорят, что было ещё хуже!!
Я сам с Тамбова из самой её глубинке. Помню рассказы от деда. Не верил. После фильма - верю!
"Белые придут, коня уведут. Красные придут корову возьмут" (Мой дед)
Был и на съемках не раз. Все декорации реальны. Избы деревенские разбирали и собирали на площадке. Даже оружие настоящее было. Тех годов. Где только откопали его.
А игра актеров была такова, что (поверьте, это правда!) на съемочной площадке люди в массовке плакали. Сам пускал слезу, прекрасно понимая что нахожусь на съёмочной площадке. Жаль что Ивана Бортника ("Промокашка" из Петровка 38) Смирнов убрал с роли (слишком хорошо играл и переигрывал всех. Играть хуже наотрез отказался). От его дублей я как раз и слезился. ))
И это не просто фильм. Это реконструкция событий. Он снимал его в тех местах, где все это и происходило много лет назад. Даже расстрел возле церкви был на том же самом месте!! Трибуну только перенесли.
Сильная картина должна быть. (к сожалению в экранном варианте я её ещё пока не видел).
И учите историю дамы и господа... Иначе она опять вас сама научит!
Спасибо.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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returner
2 апреля 2015, 12:51
Мне фильм НЕ ПОНРАВИЛСЯ! Ушёл с середины фильма. Плохая игра актёров, слабо.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
чуть не хватило режиссерской воли, режиссерского твёрдого взгляда.
но по масштабу и по правде жизни, по прямоте, честности, по летописности своей этот фильм встает у меня на одну полку с Андреем Рублевым и с Иди и смотри. грандиозно. безжалостно. честно.
для изучения родной истории - обязательно.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
вообще-то и белыми пугают.
и вообще друг другом.
это заказ моего соседа-социопата самоненавистника.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Борис
2 апреля 2015, 12:51
Уже 5 недель как посмотрел фильм, но в душе и памяти он застрял. Значительное событие в нашем кинематографе. И не только потому что охватывает важный и малоисследованный период отечественной истории, а скорее в силу правдивого быто- и нравоописания той жизни. Фильм освобождён от идеологической пропаганды, характерной для советского кино. Но недостатки есть: разорванность (клочкообразность) сюжетной линии, проблемы с восприятием звукового ряда. Понятно что местный старояз придаёт картине дополнительную правдободобность происходящего, но позаботиться о доступности восприятия современным зрителем режиссёр и звукорежиссёр всё же могли.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Marina Borkunova
13 марта 2021, 01:05
Минут на 15 меня хватило.Какая же мерзость.Или авторы фильма выросли в такой маргинальной среде что для них это вроде бы и норма.Либо опоганить весь русский народ решили,показав этих крестьян.Основная идея фильма-предки русских были скотами.Ну вот пусть потомки скотов(создатели фильма) и смотрят бред своего воспаленного сознания.
13 марта 2021, 01:05
0
0
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Все кто пытаются подвести фильм под враждебную политику - это бесноватые коммунисты, которые боятся потерять свой рейтинг после проката этого фильма. И фильм-то не о политике...
Никто не виноват что коммунисты в 20-е уничтожили более 100 тысяч доведенных до отчаянья крестьян. И Смирнов то уж точно не виноват в этом.
Он снял добротный фильм о русской бабе жившей в очень тяжелое время.
Время было таким жутким что даже при всей своей чернухе историки (почитайте рецензии их) говорят, что было ещё хуже!!
Я сам с Тамбова из самой её глубинке. Помню рассказы от деда. Не верил. После фильма - верю!
"Белые придут, коня уведут. Красные придут корову возьмут" (Мой дед)
Был и на съемках не раз. Все декорации реальны. Избы деревенские разбирали и собирали на площадке. Даже оружие настоящее было. Тех годов. Где только откопали его.
А игра актеров была такова, что (поверьте, это правда!) на съемочной площадке люди в массовке плакали. Сам пускал слезу, прекрасно понимая что нахожусь на съёмочной площадке. Жаль что Ивана Бортника ("Промокашка" из Петровка 38) Смирнов убрал с роли (слишком хорошо играл и переигрывал всех. Играть хуже наотрез отказался). От его дублей я как раз и слезился. ))
И это не просто фильм. Это реконструкция событий. Он снимал его в тех местах, где все это и происходило много лет назад. Даже расстрел возле церкви был на том же самом месте!! Трибуну только перенесли.
Сильная картина должна быть. (к сожалению в экранном варианте я её ещё пока не видел).
И учите историю дамы и господа... Иначе она опять вас сама научит!
Спасибо.
но по масштабу и по правде жизни, по прямоте, честности, по летописности своей этот фильм встает у меня на одну полку с Андреем Рублевым и с Иди и смотри. грандиозно. безжалостно. честно.
для изучения родной истории - обязательно.
и вообще друг другом.
это заказ моего соседа-социопата самоненавистника.
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