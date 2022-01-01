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Киноафиша Персоны Евдокия Германова

Евдокия Германова

Евдокия Германова
Евдокия Германова
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Дата рождения
8 ноября 1959
Возраст
62 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
164 см
Биография Евдокии Германовой

Фильмография Евдокии Германовой
Жила-была одна баба
Жила-была одна баба
исторический, драма 2010, Россия
7.0
Смерть в пенсне, или Наш Чехов
Смерть в пенсне, или Наш Чехов
драма, комедия, криминал, триллер 2010, Россия
6.0
Крыша
Крыша
драма 2009, Россия
5.0
Девочка
Девочка
драма 2008, Россия
4.0
Ванечка
Ванечка
мелодрама 2007, Россия
6.0
Псих
Псих
драма 2006, Россия
0.0
Время собирать камни
Время собирать камни
военный, драма 2005, Россия
6.0
Русское
Русское
драма, комедия 2004, Россия
6.0
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