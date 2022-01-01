Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Евдокия Германова
Евдокия Германова
О персоне
Фильмография
Евдокия Германова
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
8 ноября 1959
Возраст
62 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
164 см
Биография Евдокии Германовой
Развернуть
Фильмография Евдокии Германовой
Жила-была одна баба
исторический, драма
2010, Россия
7.0
Смерть в пенсне, или Наш Чехов
драма, комедия, криминал, триллер
2010, Россия
6.0
Крыша
драма
2009, Россия
5.0
Девочка
драма
2008, Россия
4.0
Ванечка
мелодрама
2007, Россия
6.0
Псих
драма
2006, Россия
0.0
Время собирать камни
военный, драма
2005, Россия
6.0
Русское
драма, комедия
2004, Россия
6.0
Все фильмы
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь