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Зинаида Кириенко
Зинаида Кириенко
Zinaida Kirienko
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Зинаида Кириенко
Zinaida Kirienko
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Дата рождения
9 июля 1933
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
12 февраля 2022
Карьера
Актриса
Биография Зинаида Кириенко
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Фильмография Зинаида Кириенко
Гоголь. Портрет загадочного гения
драма
2008, Россия
0.0
Письма к Эльзе
драма
2002, Россия
7.0
Любить по-русски 2
драма, мелодрама, боевик
1996, Россия
4.0
Люблю. Жду. Лена
мелодрама
1983, СССР
6.0
Они были актерами
приключения
1981, СССР
6.0
Лекарство против страха
криминал
1978, СССР
6.0
Судьба
драма, мелодрама, военный
1977,
8.0
Любовь земная
мелодрама
1974, СССР
7.0
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Статьи о персоне
Не пошла по пути Градского: Кириенко назвала наследников перед смертью
Знаменитость скончалась на 88-м году жизни.
Написать
22 февраля 2022 12:45
Перед смертью Кириенко обличала геев в российском шоу-бизнесе: «Свидетельство конца человечества»
Актрисе претил современный способ деторождения.
Написать
17 февраля 2022 15:57
Горазды скорбеть лишь в соцсетях: звезды проигнорировали похороны Кириенко
Артистка скончалась в возрасте 88 лет.
1 комментарий
15 февраля 2022 16:20
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